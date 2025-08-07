Sonorama vive su arranque más multitudinario, bajo una intensa ola de calor y al ritmo de Despistaos

Susana Gutiérrez Burgos Jueves, 7 de agosto 2025, 19:53 Comenta Compartir

Lejos quedan esas ediciones donde había que esperar al fin de semana para llegar al momento álgido del festival. Sonorama Ribera ha comenzado este jueves su programación diurna, con un centro de Aranda atestado de festivaleros dispuestos a empezar su periplo de cuatro días con toda la intensidad desde el primer momento. Dos protagonistas indiscutibles en la primera jornada en el casco histórico de la ciudad ribereña. El primero, el calor, termómetros rondando los 40 grados y un sol de justicia para acompañar los ritmos en los escenarios de la plaza del Trigo y plaza de la Sal.

El mercurio no dio ni un momento de tregua, y los sombreros se convirtieron en un complemento imprescindible, acompañados de las ya tradicionales pistolas de agua que se han convertido en una de las señas de identidad, al igual que las coloridas camisas estampadas, que nunca fallan. El segundo protagonista, sin duda, el concierto sorpresa en el lugar más especial de Sonorama. Todo el foco de atención estaba puesto en la plaza del Trigo cuando el reloj alcanzaba las tres de la tarde. En ese momento, irrumpía en el escenario el director de Sonorama, Javier Ajenjo, para anunciar el concierto fuera de cartel.

En ese preciso instante, se acababan las quinielas y se desvelaba que 'Despistaos' irrumpía como el primer concierto sorpresa de esta vigésimo octava edición del evento. Un momento en el que se vivió la simbiosis entre el público joven y menos joven. El grupo es reclamo para las nuevas generaciones, pero no hay que olvidar que saltaron a la fama por poner banda sonora a la serie 'Física o Química', que suma ya más de tres lustros de historia. «Siempre hemos tenido un sueño que era actuar en la plaza del Trigo», gritó su cantante, Daniel Marco en el arranque de la actuación. Ya tuvieron un pequeño preámbulo el año pasado, cuando acompañaron a Pignoise en una de las canciones de su concierto.

Un momento que se ha repetido, en dirección contraria, cuando se ha subido al escenario, el vocalista del grupo, Álvaro Benito, para cantar 'Te entiendo'. Seguidamente, ha llegado, el momento más esperado y que ha despertado el clamor del público con 'Física o Química'. La canción ha tenido coro, gracias a Hens, Enol y Walls, rostros vinculados a la famosa serie de culto.

'Despistaos' cerraba con calor literal y metafórico, el primer día de sorpresas en la Plaza del Trigo. Se clausuraba, por este jueves, el escenario que previamente había sido ocupado por bandas emergentes: Ezezez, Chicle y Denis Denis. Los conciertos han seguido en la plaza de la Sal, hasta bien entrada la tarde, momento en el que la música se ha apagado en el centro para desplazarse al recinto del festival. En el denominado 'Picón' ha abierto la jornada a las 19:00 horas, el grupo vallisoletano, Arizona Baby, en el escenario Aranda de Duero. Con un cartel de lujo con Viva Suecia, Siloe o Ginebras.

28 años ensayando

Si por algo destaca Sonorama es por cuidar a la música de la tierra. Son muchos los artistas castellanos y leones, consagrados y emergentes, que son una parte fundamental de su cartel. En esta edición, y en todas las anteriores. Los hermanos leoneses, Café Quijano, se han presentado como uno de los reclamos para este jueves.

La casualidad ha llevado a que el festival arandino cumpla sus 28 años en esta edición, exactamente los mismos que lleva de carrera el grupo. «Llevamos 28 años ensayando para hacer una aparición digna», ha indicado Manuel Quijano, cantante de la formación. Una presencia que, según ha confesado, «no es un gusto, son muchos gustos seguidos», por todo lo que significa el festival y los grupos que participan en el mismo.

La simbiosis entre generaciones que tiene Sonorama es otro de los aspectos que ha destacado el mayor de los Quijano, al reflexionar que en su concierto parte del público no había nacido cuando daban sus primeros pasos en el mundo de la música. Café Quijano ha sido protagonista de la presentación oficial de Sonorama en la que también ha participado la vicepresidente de la Junta, Isabel Blanco, quien ha considerado al festival como «referente, no solo a nivel nacional, sin o internacional, que ha sabido mantener su esencia en todos estos años y apostar por nuestra cultura, nuestra gastronomía, la convivencia, y los encuentros intergeneracionales». Blanco ha incidido en que citas como este evento demuestran que Castilla y León «tiene presente y, sobre todo, futuro», dejando constancia de que es «capaz de generar oportunidades».

Ampliar Los hermanos Quijano brindan con la vicepresidenta de la Junta, Isabel Blanco; el alcalde de Aranda, Antonio Linaje, y el presidente del Consejo Regulador de Ribera del Duero, Enrique Pascual. S.G.

Viaje en tren

Por su parte, el director de Sonorama Ribera, Javier Ajenjo, ha querido lanzar una promesa. El festival está trabajando para que, en la próxima edición, se dé la oportunidad a los festivaleros de viajar hasta Aranda en tren. Algo que se ha intentado en esta edición y no ha podido ser, y que forma parte de una reivindicación histórica de la ciudad burgalesa, que lleva más de una década aislada en sus comunicaciones ferroviarias.

«El año que viene traeremos un tren, que hará visibilizar nuestra necesidad de contar con este tipo de comunicación. Trabajaremos para que todos nuestros patrocinadores lo apoyen, y para que en el viaje haya música y conciertos, y desde aquí invitamos a Café Quijano a participar», ha lanzado Ajenjo. Un guante que ha sido cogido por los hermanos Quijano que se han comprometido a poner música a ese futuro viaje tan especial.

Ampliar El público abarrota la plaza del Trigo. S.G.

Viernes

El viernes llegará con la apertura de todos los escenarios urbanos, a la plaza de la Sal y plaza del Trigo, se unirá el escenario Charco, situado en el parque de La Isla y donde se dan cita los sonidos llegados desde el otro lado del océano. Sol Pereyra, El Sombrero del Abuelo, Disco Bahía, Javiera Mena, Sara Socas e Ilan Amores, se subirán a ese escenario durante la mañana y el mediodía.

En la plaza del Trigo, centra el interés, además del concierto sorpresa, Sanguijuelas del Guadiana, uno de los grupos que apuntan alto en la actualidad, que actuará a las 14:00 horas, justo antes del concierto sorpresa.