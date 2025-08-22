Comenta Compartir

El incendio del verano siempre es noticia, sí, la España que arde tal y como la concebimos los españoles, y no los ecologistas líricos, que ... soñaban los pedagogos que iban a los coles a hacer campaña. El fuego a la española es siempre fuego fratricida, el chispazo negro del enfermo mental y del pirómano que celebra toda la fiesta mortal que hace quemando cada año el bosque, una cosa verdaderamente obsesiva y pobre de la España oscura y cainita, que siempre está esperando a que ocurra la llamarada, que arda todo, aunque sea con muertos. Quizá nos sorprenden las decenas de incendios forestales simultáneos porque habíamos puesto una fe irracional en lo humano y en el sentido común de todos los españoles: siempre hay excepciones, las de los malnacidos.

Noticia relacionada Un agosto en el infierno: el mapa de la «tormenta de incendios» que arrasa Castilla y León La reacción de las autoridades incompetentes ha sido, como es tradición en tiempo de catástrofe, tarde y mal. Revela poca talla ética seguir aceptando el fogonazo estival como un mal inevitable. Y como la gente se aburre en el corral ibérico, hace falta que alguien prenda una cerilla y arda agosto entero, que se lleve las cenizas informativas de Ábalos, Santos Cebrián, Koldo y Aldama, que ya está bien. Por eso estiramos tanto la ignición de esta canícula, este calor espantoso que se transforma en lumbre, hasta que la naturaleza no da más de sí. Porque luego, en septiembre, a la vuelta de lo de todos los días, nadie se acuerda de la gran fogata, el olor a encina chamuscada. La España inflamable a los españoles siempre nos parece un accidente natural con el que hay que contar de fijo: la quema de rastrojos a cuarenta grados y con viento, la colilla encendida, la hoguera mal apagada, la tara mental… ¿No será que estamos todos quemados? Los culpables saldrán del calabozo porque sí, si no están ya escondidos, echados al monte, atizando otro nuevo incendio. Lo 'normal' en un país de anormales inflamables.

