El rey Felipe VI interviene en la Asamblea General de Naciones Unidas. AFP
El avisador

El discurso del rey

«Los españoles, en nombre de la inmensa mayoría de los países del mundo, «clamamos, imploramos, exigimos» que «detengan ya esta masacre»

Carlos Aganzo

Carlos Aganzo

Valladolid

Sábado, 27 de septiembre 2025, 08:38

«Luchamos para defender los principios de la libertad y la justicia». Eso dijo el rey Jorge VI en 1939, en su primera alocución radiofónica ... ante los ciudadanos británicos, para justificar la declaración de guerra del Reino Unido a la Alemania de Hitler. Un hecho histórico que incluía el histórico esfuerzo del soberano inglés para superar su tartamudez. Y que relata maravillosamente Tom Hooper en su película 'El discurso del rey', con Colin Firth en el papel de Jorge VI y Geoffrey Rush en el del fonoaudiólogo australiano Lionel Logue, su preparador técnico para la gesta.

