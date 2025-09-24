El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El Rey este miércoles ante el plenario de la Asamblea General de las Naciones Unidas Angela Weiss / AFP
Asamblea General de la ONU

El Rey evita hablar de genocidio en Gaza pero denuncia los «actos aberrantes» de Israel: «Detengan ya esta masacre»

Felipe VI pide no «mirar para otro lado» ante ante una actuación que «repugna a la conciencia humana y avergüenza al conjunto de la comunidad internacional»

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Enviada especial

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 15:26

El Rey no pronunció hoy la palabra genocidio, que divide al Gobierno y al PP, en su discurso ante el plenario de la Asamblea General de la ONU ... para condenar la actuación de Israel en Gaza, pero eso no restó un ápice de dureza a su intervención. Un día después de que Donald Trump arramblara desde esa misma tribuna con todo lo que representa la organización internacional y dejara claro su apoyo sin fisuras al Gobierno de Benjamin Netanyahu, el Jefe del Estado español advirtió de que no se puede «mirar para otro lado» ante sus bombardeos indiscriminados sobre la población palestina. «Son actos aberrantes que están en las antípodas de todo lo que este foro representa. Repugnan a la conciencia humana -remarcó- y avergüenzan al conjunto de la comunidad internacional».

