Las gafas 'fake'

Hay gafas 'fake' como las de Marcos Llorente, el rey de la superchería, y gafas 'fake' como las que se ponen los fans acérrimos ... de los partidos políticos. En ambos casos, el del futbolista que teme las 'fuñigaciones' de los aviones y el de los 'groupies' de mitin, las gafas tienen los cristales tintados de un solo color. Eso te permite pasar por alto los errores, las barbaridades o las fechorías de los tuyos mientras observas con una nitidez impresionante y un severísimo juicio crítico los errores, barbaridades y fechorías de los otros.

«No se puede gobernar sin presupuestos», arengaba a la tropa Alberto Núñez Feijóo en su visita a Serrada, Valladolid. Y los cargos peperos aplaudían mientras miraban de reojo a Alfonso Fernández Mañueco, que gobernaba... Sin presupuestos. Pero claro, en la bancada socialista de las Cortes tampoco estaban para hacer nada más que musitar entre dientes que no había presupuestos, porque su jefe de filas, Pedro Sánchez, tampoco los había llevado al Congreso.

Este inopinado daltonismo político permite que se pueda ver delictiva y culpable a Begoña Gómez y sin embargo considerar a Alberto González Amador un perseguido por la justicia bolivariana. O se puede atacar al corrupto PP mientras se tiene en la cárcel al secretario de Organización socialista. O se puede llamar ultraizquierda a unos y molestarse por que te llamen ultraderecha a ti, o viceversa. O decir que un partido acosa a la prensa mientras intimidas con la chequera de la publicidad institucional a los que no siguen tu línea.

Lo que parecen desconocer todos es que muchos electores tenemos las gafas de Berto Romero, sin cristales. Y lo que vemos a través de ellas nos escandaliza y nos abochorna.