Berto Romero, con sus gafas sin cristales, en una imagen promocional.

Las gafas 'fake'

«Las gafas de Marcos Llorente y las de los fans de los partidos se parecen: tienen un tinte monocolor»

Antonio G. Encinas

Antonio G. Encinas

Valladolid

Domingo, 19 de octubre 2025, 08:43

Hay gafas 'fake' como las de Marcos Llorente, el rey de la superchería, y gafas 'fake' como las que se ponen los fans acérrimos ... de los partidos políticos. En ambos casos, el del futbolista que teme las 'fuñigaciones' de los aviones y el de los 'groupies' de mitin, las gafas tienen los cristales tintados de un solo color. Eso te permite pasar por alto los errores, las barbaridades o las fechorías de los tuyos mientras observas con una nitidez impresionante y un severísimo juicio crítico los errores, barbaridades y fechorías de los otros.

