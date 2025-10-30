El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Cristina Llorente como Glinda, en primer término. Javier Nadal
Míster Cipriano

Una brujita de Valladolid

«Desde este mes, el nombre de una vecina mía y de tantos lectores de esta cabecera brilla con fuerza en las bambalinas capitalinas»

Alfonso Niño

Alfonso Niño

Valladolid

Jueves, 30 de octubre 2025, 07:07

Comenta

Conchita Velasco, como la han llamado siempre nuestros abuelos, hizo patria diciendo allá donde actuara que era una muchachita de Valladolid. Saco esto a colación ... ya que, a veces, ante el sentimiento subyugador de lo madrileño o el valor añadido que parecen dar localidades cosmopolitas, parecemos pequeñitos si hacemos gala de ser de aquí. Y si desde Barcelona se apropian de cualquier hito, efeméride o persona que tenía un tatarabuelo relacionado con la Ciudad Condal, puede que nosotros debamos enarbolar la bandera a través de los que tienen nuestro mismo origen y se precian de ello. Pero, claro, para eso es importante conocer que esos que destacan nacieron o se criaron en La Victoria, Delicias, Villa del Prado o La Rubia; que los que un día jugueteaban en el Campo Grande o Navival siendo unos críos, años después sobresalen en sus materias a nivel nacional.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

