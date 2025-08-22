La apuesta de Scariolo por Sergio de Larrea: el vallisoletano de 19 años debutará en el Eurobasket

Sergio de Larrea ya puede decirlo alto: va al Eurobasket con España. El base del Valencia Basket, de solo 19 años, se ha ganado la ... confianza de Sergio Scariolo (que ha anunciado quienes son sus 12 elegidos esta misma mañana) y estará en la lista definitiva para un campeonato que arranca con la selección bajo mínimos en la dirección de juego.

La convocatoria llega en un momento delicado para el combinado nacional. La lesión de Alberto Díaz, que estaba llamado a liderar la dirección del equipo, deja a España muy justa de efectivos en la posición de base. Tampoco estarán Juan Núñez, descartado por problemas físicos a final de temporada, ni Lorenzo Brown, que renunció por motivos personales. Con este escenario, Scariolo se ha visto obligado a mirar hacia el futuro y confiar en dos sub-20: Mario Saint-Supery y el propio De Larrea.

🚨 OFICIAL | Estos son 𝐋𝐎𝐒 𝟏𝟐 de #LaFamilia para defender la corona en el @EuroBasket.#SomosEquipo pic.twitter.com/UYYDtbu6Ky — Baloncesto España (@BaloncestoESP) August 21, 2025

El joven vallisoletano no se esconde. El jugador del Valencia Basket, formado en la cantera del colegio San Agustín, ya había llamado la atención en los partidos de preparación. Scariolo le dio la titularidad en varios encuentros y respondió con personalidad. Además, su gran año con el club taronja le avala: en Liga Endesa promedió más de cinco puntos por encuentro, aportó en asistencias y rebotes, y tuvo minutos en la final contra el Real Madrid. Su progresión le ha valido también el premio a Jugador Joven con Mayor Proyección en la última Gala del Baloncesto Español.

De Larrea no es un desconocido para 'La Familia'. Ya había debutado en las ventanas FIBA, dejando buenos detalles frente a Eslovaquia. Ahora, sin embargo, el reto es mayor: ser una de las referencias en el puesto de base en todo un Eurobasket. Y lo encara sin prisas por dar el salto a la NBA, tras decidir mantenerse en Valencia para seguir creciendo en la ACB y la Eurocup. De hecho, ha decidido no presentarse al Draft de la NBA este verano. Su idea es clara: seguir creciendo en la Liga Endesa y hacerse fuerte en Europa antes de dar un paso más.

En una entrevista con este medio De Larrea reconocía que todo está pasando muy rápido: «Nunca pensé que llegaría hasta aquí. Es un orgullo que mis padres lo puedan disfrutar porque apostaron por ello y todos los sacrificios que han hecho, han terminado dando sus frutos». Y añadía sin rodeos: «Se trataba de hacer una buena temporada en Valencia para tener la oportunidad de estar con la selección. Estar allí es un sueño hecho realidad, todo jugador lo desea».

España arranca el torneo en Chipre entre dudas por las bajas. Será un campeonato sin referentes como Rudy Fernández o Sergio Llull, pero con la oportunidad de comprobar de primera mano la madurez de una nueva hornada. Entre ellos, Sergio de Larrea, que a los 19 años ya se gana la confianza de Scariolo y se sube al tren de la absoluta.

La selección de Scariolo acude al Eurobasket con un equipo de circunstancias por las muchas bajas que ha sufrido desde el inicio de su concentración. Así, y sin la presencia de Brown, Abalde ni Alberto Díaz, Sergio de Larrea y Saint-Supéry (ambos de 19 años) llevarán la dirección del equipo en su debut, y a ellos se sumarán jugadores como Josep Puerto, Santi Yusta y Yankuba Sima. Además, integran la apuesta de Scariolo Darío Brizuela, Xabi López-Aróstegui, Joel Parra, Juancho y Willy Hernángomez, Jaime Pradilla, y Santi Aldama, el único NBA en la actualidad.