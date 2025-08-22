El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sergio de Larrea, este jueves, durante partido disputado entre España y Alemania. EP

La apuesta de Scariolo por Sergio de Larrea: el vallisoletano de 19 años debutará en el Eurobasket

El base del Valencia Basket se ha ganado la confianza del seleccionador y jugará su primer gran torneo con la absoluta

Zaira Varas

Viernes, 22 de agosto 2025, 12:57

Sergio de Larrea ya puede decirlo alto: va al Eurobasket con España. El base del Valencia Basket, de solo 19 años, se ha ganado la ... confianza de Sergio Scariolo (que ha anunciado quienes son sus 12 elegidos esta misma mañana) y estará en la lista definitiva para un campeonato que arranca con la selección bajo mínimos en la dirección de juego.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Luto en la hostelería por el fallecimiento a los 61 años de Jero, pionero de las tapas
  2. 2

    Cuatro disparos, dos cadáveres y un ajuste de cuentas en un club de alterne de Medina del Campo
  3. 3 Muere un hombre de 51 años en un tiroteo en Ávila
  4. 4

    Un oso corre por el terreno de la Montaña Palentina quemada
  5. 5 Hacen creer a un conductor que tiene una avería, fingen la reparación y le piden 1.850 euros en Valladolid
  6. 6

    «Cosecha récord» en Valladolid: la añada de cereal 2025 llena las naves hasta desbordarse
  7. 7 Un agosto en el infierno: el mapa de la «tormenta de incendios» que arrasa Castilla y León
  8. 8 La influencer que se ha tatuado a Pedro Sánchez: «Si me lo tuviera que quitar me pondría a Óscar Puente»
  9. 9 Bertín Osborne pidió a Gabriela Guillén hacer la exclusiva de más de 65.000 euros con su hijo
  10. 10

    Los consejos de dos neumólogos tras 21 días de contaminación: «En estos casos lo mejor es salir lo imprescindible y protegerse»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La apuesta de Scariolo por Sergio de Larrea: el vallisoletano de 19 años debutará en el Eurobasket

La apuesta de Scariolo por Sergio de Larrea: el vallisoletano de 19 años debutará en el Eurobasket