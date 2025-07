El 26 de julio de 2021, este diario se citaba con él por primera vez y titulaba aquel encuentro con un concluyente: 'Sergio de Larrea, ... la bomba por detonar del baloncesto español'. El protagonista, que aún no había cumplido 15 años, eligió Valencia descartando otras megaofertas, entre otras la que hoy es tendencia desde Estados Unidos.

Han pasado cuatro años y el tiempo ha dado la razón a Sergio de Larrea (Valladolid, 2005), que esta semana celebraba entrar en la lista de 15 de Scariolo para el próximo Eurobasket. «Nunca pensé que llegaría hasta aquí. Es un orgullo que mis padres lo puedan disfrutar porque apostaron por ello y todos los sacrificios que han hecho, han terminado dando sus frutos», admite, poco antes de enchufar la grabadora.

–Esto ya son palabras mayores, este verano se concentra por primera vez una selección B y usted está en la A.

–Era quizás uno de los objetivos de este año. Se trataba de hacer una buena temporada en Valencia para tener la oportunidad de estar con la selección y con Sergio [Scariolo], que ya me mantuvo el año pasado unos días más por la baja de Lorenzo [Brown]. Estar allí es un sueño hecho realidad, todo jugador desea estar ahí.

–¿Se plantea, ahora, estar entre los doce definitivos?

–Bueno, vamos a ver qué se quiere hacer y cómo se pretende jugar. La competencia es muy grande porque hay jugadores muy experimentados.

–El año I después de Llul no es cualquier cosa, ¿cómo ve el grupo que se ha formado?

–Es un grupo super competitivo con muchas posibilidades de hacer algo grande. La selección, quizás, vive un punto de inflexión con la baja de Rudy el año pasado, la de Llul este año, pero estamos ante una nueva era en la que debe formarse otro gran grupo.

–Siempre ha habido en el entorno ese temor de que no hubiera relevo tras la generación de los Gasol, Navarro, Rudy, Llul,...

–Bueno, es verdad que hemos tenido una generación muy grande, pero ahí están los resultados. Campeones del mundo sin esos jugadores, después campeones de Europa,... la transición ha sido muy buena y lo único cierto es que España siempre compite por las medallas.

–En esa lista hay cuatro jugadores de Valencia Basket, señal de que se han hecho bien las cosas allí.

–Bajo la batuta de Pedro [Martínez] se ha sacado un rendimiento muy grande, y eso se ha trasladado en resultados.

–Y su año, ¿cómo lo califica, ya con presencia en ACB y Euroliga?

–Estoy muy agradecido porque todo lo que me ha pasado ha sido bueno, lesiones al margen. Toda la gente involucrada en el proyecto de Valencia Basket ha estado al cien por cien cada día, y eso hace que el jugador se sienta cómodo para poder rendir. Es un pasito más en mi carrera, y con ganas de seguir creciendo.

–El paso que sí ha dado, desde luego, es en lo físico.

–Sí, al final es necesario porque la liga es cada vez más física. Lo necesitas para soportar contactos, evitar lesiones y rendir al máximo durante todo el año.

–Y en septiembre podrá inaugurar el Roig Arena...

–¡Es algo espectacular! Cuando llegué a Valencia lo empezaban a construir, y verlo ahora terminado, con todo lo que se va a hacer alrededor, es algo muy bonito para un jugador porque eso conlleva que va a acoger a más aficionados al baloncesto. Al final es ver que el proyecto y todo lo que se me presentó en su día, todo se ha cumplido.

–No se arrepiente, entonces, de elegir Valencia.

–No, no. Cuando lo decidí lo tenía claro, y ahora me reafirmo por todo lo que ha conllevado. Queda mucho por crecer, pero estoy en el buen camino.

–Con tanto partido miércoles-sábado, no sé si ha tenido tiempo de seguir lo que ha ocurrido en Valladolid.

–Sí, y creo que es momento de volver a los orígenes, a la esencia, y trabajar duro para volver a llevar a Valladolid a la máxima categoría posible. Creo que David [Barrio] tiene muchas posibilidades, ya lo ha demostrado estos últimos años en Ibiza. Yo me he enfrentado a él (entonces en LEBPlata, y los dos últimos años nos eliminaron sus equipos en 'play-off'. Creo que es una categoría que se le puede dar bien si se empieza de cero.

–Le pregunto por esa tendencia que hay ahora entre los jugadores jóvenes de elegir Estados Unidos para completar su formación. Precisamente su caso fue el contrario.

–Lo considero normal. Son proyectos que se ofrecen y sobre el papel son muy buenos. Creo que hay muchos jugadores que tienen muchas posibilidades de jugar en lo más alto y con esta formación se tienen más opciones de ir a una futura NBA por el tipo de juego al que se van a ir acostumbrando. Y si al final vuelves, tienes ya una experiencia y un periodo de dureza asimilado.

–Sergio de Larrea habrá rechazado ofertas, seguro.

–Bueno, he sido siempre muy fiel al proyecto que me ha ido ofreciendo Valencia, y la verdad es que ni me lo he llegado a plantear. He creado ciertos vínculos que para mi son muy importantes.

–Si algo le ha caracterizado es que, desde bien pequeño, siempre ha tenido muy claro el camino.

–Eso es. Y por eso como va bien, salirse del camino no es lo mejor.