El grupo vallisoletano Siloé actuará en Europa y en cinco países de América en su gira mundial Fito Robles, Xavi Road y Jaco Betanzos cerrarán el 'Campo Grande World Tour' con su primer concierto en el Movistar Arena de Madrid

D. Moreno Bueno Valladolid Viernes, 24 de octubre 2025, 10:52 Comenta Compartir

Siloé, uno de los grupos de referencia españoles del momento ha anunciado su primera gira mundial, a la que ha denominado 'Campo Grande World Tour' y que celebrará entre 2026 y 2027. La banda concluirá este periplo con su primera actuación en el Movistar Arena de Madrid, el 27 de marzo de 2027.

La banda aprovechó la presentación de su nueva canción 'Campo Grande' para soltar el bombazo. Entre febrero y marzo de 2026 visitarán países de toda Europa y saltarán el charco para ofrecer su música por diferentes zonas de Latinoamérica y Estados Unidos:

Los paises que visitará Siloé en su nueva gira: Estados Unidos

Argentina (Buenos Aires)

México

Colombia

Chile

Además, su visita a la capital argentina será muy especial para el grupo formado por Fito Robles, Xavi Road y Jaco Betanzos, ya que serán los teloneros de la banda escocesa Franz Ferdinand, una de las agrupaciones más importantes a nivel mundial de música indie y rock. Así, Siloé seguirá poniendo en lo más alto el nombre de Valladolid.

¿Por qué se llama 'Campo Grande World Tour' la nueva gira?

Campo Grande es uno de los lugares más emblemáticos de Valladolid, siendo uno de los pulmones de la ciudad, convirtiéndose en un oasis en pleno centro, por lo que Fito, su vocalista, lo tiene claro: «Nos permite devolver a Valladolid, todo el cariño que nos ha dado y lo que nos cuida», explicó.

Así, este nuevo videoclip, trata de dotar a la capital del Pisuerga de protagonismo, enraizado en los recuerdos y memorias de quienes quedaban en el Campo Grande durante su juventud los viernes por la noche o los fines de semana, en un inequívoco punto de encuentro.

'A tomar por culo tour'

A día de hoy, con su gira 'A tomar por culo tour', la banda continúa girando por toda Españ. Acaba de ofrecer conciertos en Zaragoza, O Grove, Elche, Murcia por partida doble, Arroyo de la Encomienda (Valladolid) y Vitoria con varios llenos absolutos.

Ampliar La gira de Siloé por España. @Siloe_music

Al igual que con 'Campo Grande World Tour', su última actuación de esta gira será en Madrid el 29 de diciembre, cerrando así un año de ensueño para Siloé.