El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Arde un silo que almacenaba madera en una fábrica de embalajes junto a la VA-20
Logo Patrocinio
Imagen promocional del grupo vallisoletano Siloé. El Norte

El grupo vallisoletano Siloé actuará en Europa y en cinco países de América en su gira mundial

Fito Robles, Xavi Road y Jaco Betanzos cerrarán el 'Campo Grande World Tour' con su primer concierto en el Movistar Arena de Madrid

D. Moreno Bueno

D. Moreno Bueno

Valladolid

Viernes, 24 de octubre 2025, 10:52

Comenta

Siloé, uno de los grupos de referencia españoles del momento ha anunciado su primera gira mundial, a la que ha denominado 'Campo Grande World Tour' y que celebrará entre 2026 y 2027. La banda concluirá este periplo con su primera actuación en el Movistar Arena de Madrid, el 27 de marzo de 2027.

La banda aprovechó la presentación de su nueva canción 'Campo Grande' para soltar el bombazo. Entre febrero y marzo de 2026 visitarán países de toda Europa y saltarán el charco para ofrecer su música por diferentes zonas de Latinoamérica y Estados Unidos:

Los paises que visitará Siloé en su nueva gira:

  • Estados Unidos

  • Argentina (Buenos Aires)

  • México

  • Colombia

  • Chile

Además, su visita a la capital argentina será muy especial para el grupo formado por Fito Robles, Xavi Road y Jaco Betanzos, ya que serán los teloneros de la banda escocesa Franz Ferdinand, una de las agrupaciones más importantes a nivel mundial de música indie y rock. Así, Siloé seguirá poniendo en lo más alto el nombre de Valladolid.

¿Por qué se llama 'Campo Grande World Tour' la nueva gira?

Campo Grande es uno de los lugares más emblemáticos de Valladolid, siendo uno de los pulmones de la ciudad, convirtiéndose en un oasis en pleno centro, por lo que Fito, su vocalista, lo tiene claro: «Nos permite devolver a Valladolid, todo el cariño que nos ha dado y lo que nos cuida», explicó.

Así, este nuevo videoclip, trata de dotar a la capital del Pisuerga de protagonismo, enraizado en los recuerdos y memorias de quienes quedaban en el Campo Grande durante su juventud los viernes por la noche o los fines de semana, en un inequívoco punto de encuentro.

'A tomar por culo tour'

A día de hoy, con su gira 'A tomar por culo tour', la banda continúa girando por toda Españ. Acaba de ofrecer conciertos en Zaragoza, O Grove, Elche, Murcia por partida doble, Arroyo de la Encomienda (Valladolid) y Vitoria con varios llenos absolutos.

La gira de Siloé por España. @Siloe_music

Al igual que con 'Campo Grande World Tour', su última actuación de esta gira será en Madrid el 29 de diciembre, cerrando así un año de ensueño para Siloé.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una incidencia deja sin luz unos minutos a 62.000 clientes de Valladolid
  2. 2

    Muere Óscar Morencia, el riosecano que no podía salir a la calle, tras casi dos años en su casa
  3. 3

    La cena que acabó con insultos racistas a una camarera en el centro de Valladolid llega a juicio
  4. 4 Palencia no tendrá zona de bajas emisiones y las nuevas cámaras no podrán sancionar
  5. 5

    Condenan a Alta Velocidad a indemnizar a un hostelero por la obra del túnel de Padre Claret
  6. 6 Una berciana compra el castillo de Canyelles y lo dona a su pueblo de adopción
  7. 7

    Alquileres disparados en Valladolid: en La Rondilla y Circular es donde más suben en relación con los ingresos de sus vecinos
  8. 8

    Una jueza procesa al futbolista Álvaro Aguado por agresión sexual
  9. 9 Detenida por atacar con ácido a su exmarido y enviarle amenazas de muerte en un pueblo de León
  10. 10

    La apertura de sus callejuelas devuelve la vida al cuartel de Farnesio un cuarto de siglo después de su clausura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El grupo vallisoletano Siloé actuará en Europa y en cinco países de América en su gira mundial

El grupo vallisoletano Siloé actuará en Europa y en cinco países de América en su gira mundial