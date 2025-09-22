El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Cristina Llorente como Glinda, en primer término, y Cristina Picos, Elphaba, detrás.

Cristina Llorente como Glinda, en primer término, y Cristina Picos, Elphaba, detrás. Javier Naval

La vallisoletana Cristina Llorente se convierte en la bruja Glinda, del musical inspirado en el país de Oz

'Wicked' se estrenará en España el 3 de octubre de 2025 en el Nuevo Teatro Alcalá de Madrid

Chema Cillero

Chema Cillero

Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:05

La vallisoletana Cristina Llorente interpretará a Glinda, la bruja buena, en la adaptación española del musical 'Wicked', basado en las brujas del país de Oz, ... que se estrena en España el 3 de octubre de 2025 en el Nuevo Teatro Alcalá de Madrid. Esta producción llega de la mano de ATG Entertainment y bajo la dirección de David Serrano para presentar por primera vez en España el fenómeno mundial de Broadway que ha conquistado a más de 60 millones de espectadores alrededor del mundo.

