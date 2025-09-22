La vallisoletana Cristina Llorente se convierte en la bruja Glinda, del musical inspirado en el país de Oz

La vallisoletana Cristina Llorente interpretará a Glinda, la bruja buena, en la adaptación española del musical 'Wicked', basado en las brujas del país de Oz, ... que se estrena en España el 3 de octubre de 2025 en el Nuevo Teatro Alcalá de Madrid. Esta producción llega de la mano de ATG Entertainment y bajo la dirección de David Serrano para presentar por primera vez en España el fenómeno mundial de Broadway que ha conquistado a más de 60 millones de espectadores alrededor del mundo.

El argumento de 'Wicked' cuenta la historia jamás contada de las brujas del país de Oz, centrándose en Elphaba, la futura Malvada Bruja del Oeste, una joven de piel verde esmeralda que es apasionada y tiene un talento extraordinario, pero que es incomprendida y rechazada. Por otro lado está Glinda, la futura Bruja Buena del Norte, hermosa y popular. A pesar de sus diferencias y rivalidad inicial, forjan una profunda amistad. La trama sigue cómo sus caminos se separan debido a las presiones sociales y decisiones que marcarán sus destinos, explorando temas como identidad, aceptación y justicia.

Respecto a los protagonistas, en la versión española las actrices elegidas son Cristina Picos como Elphaba y Cristina Llorente como Glinda. Cristina Picos tiene experiencia en musicales destacados, y Cristina Llorente lleva más de una década protagonizando musicales, aportando solidez a estos personajes tan complejos. El resto del elenco incluye actores para roles como Fiyero, Madame Morrible, el Mago de Oz y otros personajes importantes de la historia.

Glinda, el papel que encarnará Cristina Llorente, es la Bruja Buena del Sur, un personaje conocido por su amabilidad, compasión y sabiduría, que ayuda a los necesitados en la Tierra de Oz y lucha por la justicia y la paz. Físicamente se describe como una joven hermosa, elegante y popular, pero debajo de su apariencia hay una mente astuta y poderosa. A menudo interviene en crisis y es una figura protectora y maternal, aunque también puede ser despiadada y utiliza la verdad y la honestidad en lugar de la magia engañosa.

Nacida en Valladolid, Cristina Llorente (Glinda) cursa sus estudios en artes escénicas en escuelas de Londres (Drama Studio London, Pineapple y Danceworks) y Madrid (Estudio Juan Codina, Arte4, La Guindalera, Broadway Charly). Ha protagonizado grandes musicales como 'Pretty Woman', 'Ghost', 'El Rey León', '101 Dálmatas', 'El jovencito Frankestein', 'Grease', 'A', 'Cómplices, el musical', 'Blancanieves Boulevard', 'Antígona tiene un plan' o 'En nombre de la infanta Carlota'. Aparece en series como 'Parot', 'Centro Médico', 'Velvet', 'Gran Reserva', 'La pecera de Eva', 'Frágiles', 'Museo coconut' o 'La lista tonta', así como en varias campañas publicitarias.

Ganadora del Premio Broadway World 2020 como mejor actriz protagonista por 'Ghost', fue nominada al Premio Max 2007 como actriz protagonista, actriz revelación Premios Garamond 2007 y finalista Premios Telón Chivas 2006 a Mejor Actriz de musicales.