Leo Harlem recibe el Premio Provincia de Valladolid de Teatro Conrado Íscar reconoce la «maestría para convertir el monólogo humorístico en una experiencia teatral completa»

El Norte Valladolid Lunes, 27 de octubre 2025, 21:39 Comenta Compartir

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, entregó hoy el Premio de Teatro 'Provincia de Valladolid' 2024 a Leonardo González Feliz, Leo Harlem, «por su destacada trayectoria artística, la contribución a la renovación del teatro de comedia en España y su maestría para convertir el monólogo humorístico en una experiencia teatral completa«.

En un acto celebrado en el Palacio de Pimentel, se constató que Harlem ha logrado, a través de su técnica y dominio escénico, «transformar situaciones cotidianas en auténticas representaciones teatrales, conectando de manera única y directa con el público».

Igualmente, el jurado ensalzó que destaca por su vínculo con la provincia de Valladolid, que «ha representado con orgullo y cercanía en sus actuaciones y que ha situado en el panorama cultural nacional a través de su trabajo». Durante el acto, el presidente subrayaó que este premio «representa una muestra más del apoyo y la defensa» que la Diputación «hace del teatro», y recordó la colaboración con la Escuela de Arte Dramático, la beca para la formación de jóvenes actores o el mantenimiento de la Red Provincial de Teatros.

Íscar apuntó además que «pocas veces ha sido tan unánime y merecido este reconocimiento» y puso en valor la figura del humorista: «Leo Harlem encarna, como pocos, el espíritu de nuestra tierra».

El presidente reconoció que el artista «nos hace reír de nosotros mismos sin herirnos, porque su humor es limpio, cotidiano y profundamente humano», y añadió que «aunque nacido en León, Valladolid ha sido siempre su casa».

Finalmente, Íscar agradeció al premiado su cercanía y compromiso con la provincia: «Permítanme que, en nombre de todos los vallisoletanos, dé las gracias a Leo por tantos momentos de alegría, por tantas carcajadas, pero especialmente por una forma de ser didáctica, que nos enseña y nos traslada a un mundo mejor, más divertido».

El acto concluyó con la entrega de la Medalla de Oro con el emblema de la Diputación, «símbolo del reconocimiento y admiración» de toda la provincia hacia Leo Harlem.

La Diputación de Valladolid entrega este premio con el objetivo de reconocer los méritos de aquellas personas o instituciones, vinculadas a la provincia de Valladolid, y que cuenten con una trayectoria artística que haya contribuido de forma destacada a desarrollar el mundo del teatro y de las artes escénicas en cualquiera de sus modalidades.

En total, son 27 las personalidades y entidades que han recibido ya este galardón, entre los que se encuentran, entre otros, Concha Velasco, José Luis Alonso de Santos, Juan Antonio Quintana, Lola Herrera, Aurora Bautista y Emilio Gutiérrez Caba, todos ellos en la década de los 90, a los que se sumaron posteriormente artistas y profesionales como Lucía Quintana Maroto, Roberto Enríquez, Enrique Cornejo y Fernando Cayo.