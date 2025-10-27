El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Conrado Íscar entrega el galardón a Leo Harlem. Rubén Cacho/Ical

Leo Harlem recibe el Premio Provincia de Valladolid de Teatro

Conrado Íscar reconoce la «maestría para convertir el monólogo humorístico en una experiencia teatral completa»

El Norte

Valladolid

Lunes, 27 de octubre 2025, 21:39

Comenta

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, entregó hoy el Premio de Teatro 'Provincia de Valladolid' 2024 a Leonardo González Feliz, Leo Harlem, «por su destacada trayectoria artística, la contribución a la renovación del teatro de comedia en España y su maestría para convertir el monólogo humorístico en una experiencia teatral completa«.

En un acto celebrado en el Palacio de Pimentel, se constató que Harlem ha logrado, a través de su técnica y dominio escénico, «transformar situaciones cotidianas en auténticas representaciones teatrales, conectando de manera única y directa con el público».

Igualmente, el jurado ensalzó que destaca por su vínculo con la provincia de Valladolid, que «ha representado con orgullo y cercanía en sus actuaciones y que ha situado en el panorama cultural nacional a través de su trabajo». Durante el acto, el presidente subrayaó que este premio «representa una muestra más del apoyo y la defensa» que la Diputación «hace del teatro», y recordó la colaboración con la Escuela de Arte Dramático, la beca para la formación de jóvenes actores o el mantenimiento de la Red Provincial de Teatros.

Noticias relacionadas

La periodista Victoria M. Niño analiza la película 'Lionel' en la cuarta jornada de la Seminci

La periodista Victoria M. Niño analiza la película 'Lionel' en la cuarta jornada de la Seminci

Pietro Marcello: «Hoy también vivimos la dificultad de relacionarnos con un mundo nuevo»

Pietro Marcello: «Hoy también vivimos la dificultad de relacionarnos con un mundo nuevo»

«El sexo en pantalla es aburrido, lo divertido es la tensión previa entre los personajes»

«El sexo en pantalla es aburrido, lo divertido es la tensión previa entre los personajes»

Íscar apuntó además que «pocas veces ha sido tan unánime y merecido este reconocimiento» y puso en valor la figura del humorista: «Leo Harlem encarna, como pocos, el espíritu de nuestra tierra».

El presidente reconoció que el artista «nos hace reír de nosotros mismos sin herirnos, porque su humor es limpio, cotidiano y profundamente humano», y añadió que «aunque nacido en León, Valladolid ha sido siempre su casa».

Finalmente, Íscar agradeció al premiado su cercanía y compromiso con la provincia: «Permítanme que, en nombre de todos los vallisoletanos, dé las gracias a Leo por tantos momentos de alegría, por tantas carcajadas, pero especialmente por una forma de ser didáctica, que nos enseña y nos traslada a un mundo mejor, más divertido».

El acto concluyó con la entrega de la Medalla de Oro con el emblema de la Diputación, «símbolo del reconocimiento y admiración» de toda la provincia hacia Leo Harlem.

La Diputación de Valladolid entrega este premio con el objetivo de reconocer los méritos de aquellas personas o instituciones, vinculadas a la provincia de Valladolid, y que cuenten con una trayectoria artística que haya contribuido de forma destacada a desarrollar el mundo del teatro y de las artes escénicas en cualquiera de sus modalidades.

En total, son 27 las personalidades y entidades que han recibido ya este galardón, entre los que se encuentran, entre otros, Concha Velasco, José Luis Alonso de Santos, Juan Antonio Quintana, Lola Herrera, Aurora Bautista y Emilio Gutiérrez Caba, todos ellos en la década de los 90, a los que se sumaron posteriormente artistas y profesionales como Lucía Quintana Maroto, Roberto Enríquez, Enrique Cornejo y Fernando Cayo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en Valladolid un hostelero por explotar a doce inmigrantes en situación irregular
  2. 2

    El estreno del restaurante Beher junto a El Penicilino activa la resurrección del centenario bar
  3. 3 Dos menores provocan un accidente al arrojar piedras a una carretera
  4. 4

    Adiós a Can-Can, la boutique vallisoletana que vistió a tres generaciones
  5. 5 Consulta los premiados del sorteo de la Marcha contra el Cáncer de Valladolid
  6. 6

    Alarma entre los cazadores tras una oleada de robos en coches en el arranque de temporada
  7. 7 Muere dos años después de que no le comuniquen el cáncer detectado en un escáner
  8. 8 UGT denuncia «la situación laboral y asistencial» en una residencia de mayores de Arroyo
  9. 9

    Mañueco lanza la campaña electoral con un guiño a Ayuso y prometiendo «nueces» frente al ruido
  10. 10

    Las fotos rescatadas del abuelo Pedro, el médico que retrató la vida cotidiana de Galicia y Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Leo Harlem recibe el Premio Provincia de Valladolid de Teatro

Leo Harlem recibe el Premio Provincia de Valladolid de Teatro