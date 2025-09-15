El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en el Congreso EFE

Urtasun tras la cancelación de la Vuelta: «Tenemos que lograr que Israel no participe en la próxima Eurovisión»

El titular de Cultura ha abogado por que los eventos culturales y deportivos «no blanqueen el genocidio»

EP

Lunes, 15 de septiembre 2025, 11:05

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha asegurado este lunes que le «preocupa» y le «ocupa» la presencia de Israel en el Festival de Eurovisión 2026. «Tenemos que lograr que Israel no participe en la próxima edición de Eurovisión», ha defendido.

Urtasun se ha expresado así en una entrevista RNE, recogida por Europa Press, tras las protestas propalestinas que provocaron este domingo la cancelación de la última etapa de la edición de 2025 con final en el centro de Madrid.

El titular de la cartera de Cultura ha abogado por que los eventos culturales y deportivos «no blanqueen el genocidio». «He sido muy claro a lo largo de esta última semana alrededor de esta cuestión y también creo, de una manera muy clara, que igual que ya lo han hecho Irlanda, Eslovenia, Islandia y también los Países Bajos, si no logramos expulsar a Israel, España no debe de participar», ha insistido.

Para Ernest Urtasun, los ciudadanos movilizados este domingo en Madrid enviaron un «gran mensaje»: «Que no toleramos ya, como españoles, que los eventos culturales y deportivos sirvan para blanquear lo que, probablemente, es la mayor atrocidad que se ha visto en el mundo en el siglo XXI».

En este sentido, el ministro de Cultura ha añadido que lo importante es que «la movilización se pueda desarrollar con normalidad y que logró sus objetivos». «Yo me alegro», ha recalcado Urtasun.

El pasado viernes la cadena pública televisiva de Países Bajos, AVROTROS, se sumaba a las de Eslovenia, Islandia e Irlanda, condicionando su presencia en el Festival de Eurovisión a la participación de Israel. En España, RTVE aun no ha tomado ninguna decisión.

Desde el pasado mes de junio, la directora de Producción de Contenidos de RTVE, Ana María Bordas, es la presidenta del Grupo de Referencia de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), el máximo órgano de supervisión y de toma de decisiones del certamen musical.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herida una joven de 19 años tras ser atropellada en el paseo de Zorrilla
  2. 2

    Arden de madrugada un sofá y un contenedor en Valladolid
  3. 3

    La madeja de la trama eólica: multas de más de 800 millones,15 acusados y 135 años de cárcel
  4. 4

    El reino de los dedales y las telas de Palencia baja la persiana
  5. 5

    Estos son los métodos más empleados para entrar en casas ajenas en Valladolid
  6. 6

    Inés Acebes: «Termino el vermú de los domingos con unas gambas al ajillo en El Pilar»
  7. 7

    Condenan a un banco por obligar a pagar un seguro por anticipado para ampliar una hipoteca
  8. 8

    Vanesa Martín abre de par en par las puertas de su casa en Valladolid
  9. 9 Nueva reordenación del tráfico en Parquesol desde este lunes por las obras de la red de calor
  10. 10 La alerta de un vecino frustra un intento de okupación de una vivienda baja en Barrio España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Urtasun tras la cancelación de la Vuelta: «Tenemos que lograr que Israel no participe en la próxima Eurovisión»

Urtasun tras la cancelación de la Vuelta: «Tenemos que lograr que Israel no participe en la próxima Eurovisión»