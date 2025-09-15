Sánchez: «Hasta que no cese la barbarie, ni Rusia ni Israel deben estar en una competición internacional más»

Pedro Sánchez insiste en su aval a las protestas propalestinas que este domingo obligaron a los organizadores de La Vuelta a suspender su última etapa, ... en Madrid. Es más, el presidente del Gobierno ha defendido hoy, en el primer encuentro del curso político con los diputados, senadores y europarlamentarios del PSOE, que lo sucedido debe servir para hacer crecer y llegar «a todos los rincones del mundo» el debate acerca de la participación de Israel en competiciones deportivas. «Nuestra posición es clara y rotunda y la comparte una inmensa mayoría porque está en el sentido común -ha esgrimido-: Hasta que no cese la barbarie, ni Rusia ni Israel deben estar en una competición internacional más».

El presidente del Gobierno ha reiterado prácticamente el mismo mensaje que ya lanzó en un acto de su partido en Málaga, apenas unas horas antes de que los manifestantes que se oponían a la participación del equipo Israel Premier Tech invadieran la calzada por la que debía transcurrir la carrea y, pese al amplio dispositivo policial desplegado para la ocasión -2.000 agentes de los distintos cuerpos de seguridad- obligaran a detenerse al pelotón. En su intervención no ha habido, como tampoco la hubo anoche en las palabras del Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, o del delegado del Gobierno en Madrid, Fran Martín, lugar a la autocrítica por lo sucedido.

«Por supuesto que rechazamos siempre la violencia, faltaría más», ha esgrimido frente a las críticas de la oposición y los reproches de los sindicatos policiales, que esta misma mañana han denunciado que se les dejara «atados de pies y manos» para hacer frente a unos altercados que pusieron en riesgo la integridad física de los deportistas por pura «conveniencia política». «Sentimos profunda admiración y respeto por los ciclistas, por eso -ha rebatido- se puso ayer su seguridad por delante de cualquier otra cuestión». «Pero también sentimos inmenso respeto y profunda admiración por una sociedad española que se moviliza contra la injusticia y defiende su idea de forma pacífica», ha añadido a continuación.

Sánchez ya defendió el pasado mayo que Israel fuera vetada en el festival de Eurovisión, en plena polémica por los resultados propiciados por el sistema de televoto, que catapultaron a la representante de este país desde los últimos puestos hasta la segunda posición. Pero aquello fue distinto. Entonces, no hubo ningún tipo de incidente que impidiera la celebración del certamen ni el Ejecutivo justificó actuaciones contra la cantante Yuval Raphael, superviviente de los ataques de Hamás el 7 de octubre de 2023.

«Salvamos el honor de Europa»

Ahora - en la apertura de un curso político marcado por las citas electorales de Castilla y León y Andalucía, y en el que Sánchez se ha marcado el objetivo de reactivar al electorado progresista para sacarlo de la consternación en la que lo sumió el 'caso Cerdán'- ha ido más lejos. Convencido de que la mayoría de los españoles comparten el espanto ante la masacre perpetrada por el Gobierno de Benjamin Netanyahu contra la población de Gaza y discrepa de los equilibrios que realiza el PP, ha decidido desempeñar aun con más contundencia el papel de abanderado en su contra. «En un mundo tan complejo como en el que vivimos, destacamos porque reivindicamos lo correcto. Es de sentido común estar de lado de la víctimas de los agredidos y no los agresores. Y os pido que lo sigamos haciendo con la cabeza bien alta -ha reclamado a los suyos- porque España es hoy quien salva el orden de Europa».

El presidente se ha reivindicado de este modo, en un momento en el que -a raíz de su exclusión, este verano, de las reuniones clave con Donald Trump sobre el futuro de Ucrania o, la semana pasada, de las conversaciones de alto nivel tras la incursión de drones rusos en Polonia que obligó a la OTAN a actuar - se ha comenzado a hablar de la pérdida de peso internacional de España como consecuencia de sus políticas. «Hacía años que España no usaba su peso internacional para defender lo correcto. Porque yo os pregunto: ¿De qué sirve tener voz si uno se limita a repetir lo que dicen los demás, como reclaman el PP y Vox?», ha replicado.

Así, ha sacado pecho por su empeño en el reconocimiento del Estado Palestino (España lo hizo en mayo de 2024) frente a la insistencia del primer partido de la oposición en que no tenía sentido dar ese paso si no era de la mano de otros países europeos. Ahora, Francia, Reino Unido o Canadá se preparan para hacer lo propio, del mismo modo que la Comisión Europea abraza la suspensión de (parte) del acuerdo de asociación con Israel por la que el Ejecutivo español lleva meses presionando. «Nos dijeron que estábamos solos. Al final, resultó que estábamos siendo los primeros», ha argumentado.