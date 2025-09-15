El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Pedro Sánchez llega a la reunión del Grupo Parlamentario Socialista, en el Congreso EP

Sánchez: «Hasta que no cese la barbarie, ni Rusia ni Israel deben estar en una competición internacional más»

El presidente del Gobierno insiste en su aval a las protestas que este domingo obligaron a suspender La Vuelta y sostiene que su posición es compartida por «una mayoría»

Paula De las Heras

Madrid

Lunes, 15 de septiembre 2025, 12:30

Pedro Sánchez insiste en su aval a las protestas propalestinas que este domingo obligaron a los organizadores de La Vuelta a suspender su última etapa, ... en Madrid. Es más, el presidente del Gobierno ha defendido hoy, en el primer encuentro del curso político con los diputados, senadores y europarlamentarios del PSOE, que lo sucedido debe servir para hacer crecer y llegar «a todos los rincones del mundo» el debate acerca de la participación de Israel en competiciones deportivas. «Nuestra posición es clara y rotunda y la comparte una inmensa mayoría porque está en el sentido común -ha esgrimido-: Hasta que no cese la barbarie, ni Rusia ni Israel deben estar en una competición internacional más».

