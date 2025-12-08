El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El exasesor de Pedro Sánchez, Paco Salazar R. C.

El PP fuerza la comparecencia de Salazar en la 'comisión Koldo' del Senado

Los 'populares' llamarán a comparecer al exasesor de Pedro Sánchez por el acoso sexual a dos subordinadas

Ander Azpiroz

Ander Azpiroz

Madrid

Lunes, 8 de diciembre 2025, 12:30

Comenta

El PP hará declarar en la 'comisión Koldo' del Senado a Paco Salazar, ex alto cargo de La Moncloa y asesor de confianza de ... Pedro Sánchez hasta que en julio se reveló que había acosado sexualmente a dos trabajadoras de las que era superior jerárquico. Los populares buscan sacar rédito de la crisis abierta en el seno del PSOE, en el que los sectores más feministas cuestionan a los responsables del partido que no actuarán antes contra Salazar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La jueza decreta el ingreso en prisión del jefe de Estupefacientes de Valladolid
  2. 2

    Este es el protocolo que se aplica a los agentes que entran en prisión
  3. 3

    Muere Juan Carlos Álvarez Mezquíriz, el discreto propietario de Vega Sicilia
  4. 4

    El vallisoletano que reabrirá el hotel La Vega y Las Salinas compra un histórico balneario gallego
  5. 5

    El riesgo de desertización se cierne sobre Valladolid: el 80% de su territorio está degradado
  6. 6

    Un informe técnico pedía, en 2022, la sustitución de toda la lámina impermeable de la Plaza Mayor
  7. 7

    Segovia, desbordada: la policía multa a decenas de coches entre Vía Roma y San Gabriel
  8. 8

    Comienzan a declarar los arrestados por la operación en la que cayó el jefe antidrogas de Valladolid
  9. 9 El jefe de Estupefacientes de Valladolid pasa este domingo a disposición judicial
  10. 10 Vuelca un camión con cerdos vivos en la autovía que une Segovia y Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El PP fuerza la comparecencia de Salazar en la 'comisión Koldo' del Senado

El PP fuerza la comparecencia de Salazar en la &#039;comisión Koldo&#039; del Senado