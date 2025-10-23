El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Mariano Moreno Pavón R.C.

Moreno, el «gestor» que se jactaba de «modernizar» al PSOE pero que siguió pagando en 'cash'

Tras abandonar la gerencia de Ferraz, Sánchez le colocó, a pesar de su absoluta falta de experiencia en el sector, al frente de Enusa con uno de los sueldos públicos más elevados del país: 245.000 euros anuales

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Jueves, 23 de octubre 2025, 07:55

Él estaba al mando de la caja de Ferraz cuando los sobres cargados de dinero salían de la sede socialista directos a los bolsillos de ... José Luis Ábalos y Koldo García. Y es que Mariano Moreno Pavón fue director gerente del PSOE desde junio de 2017 hasta octubre de 2021, los años dorados de la trama corrupta que salpica a los socialistas. Esta mañana, Moreno está llamado a declarar en la comisión del caso Koldo del Senado. El PP pretende que su interrogatorio sea el preámbulo de la comparecencia el jueves de la semana ante este mismo foro de Pedro Sánchez.

