El ministro de Justicia, Félix Bolaños, hoy en el acto Metafuturo en el Ateneo de Madrid EFE

El Gobierno «respeta» la sentencia contra García Ortíz pero «no la comparte»

La Moncloa elogia en un comunicado la labor del fiscal general del Estado «en defensa de la ley y la verdad», tras el fallo del Supremo

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Jueves, 20 de noviembre 2025, 15:00

La sentencia condenatoria del Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado ha sido hoy recibida con obvio malestar en el Gobierno, que hasta el ... último minuto había defendido su inocencia y llegó a esgrimir que no se había aportado «ninguna prueba» en su contra durante el juicio. En un comunicado, la Moncloa asegura que «respeta» la decisión, adoptada por cinco votos contra (los de las dos magistradas progresistas Ana Ferrer y Susana Polo), pero deja claro que «no la comparte».

