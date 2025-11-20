El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Supremo condena al fiscal General por revelación y le inhabilita por dos años

El Supremo condena al fiscal General por revelación y le inhabilita por dos años

La sala le impone además una multa y una indemnización de 10.000 euros al novio de Ayuso

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Jueves, 20 de noviembre 2025, 14:01

Comenta

Álvaro García Ortiz se ha convertido este jueves en el primer fiscal general de la historia condenado penalmente. La Sala II del Tribunal Supremo –por ... mayoría, que no por unanimidad- ha condenado en un fallo histórico al máximo responsable del Ministerio Público como autor de un delito de revelación de datos reservados, art. 417.1 del Código Penal por haber participado en las maniobras para revelar datos de la causa por doble fraude a Hacienda del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. La sala le condena a la inhabilitación especial para el cargo de Fiscal General del Estado por tiempo de 2 años, además de imponerle una pena de multa meramente simbólica de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros (7.200 euros).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Asesta 40 puñaladas y cortes a una mujer en una vivienda de la Calle Mayor
  2. 2 Dos bodegas de Valladolid entre las 50 mejores del mundo
  3. 3 Estas son las carreteras de Castilla y León bajo amenaza de nieve este jueves y el viernes
  4. 4

    El examen para ser policía municipal copia un ejercicio de una academia de Valladolid
  5. 5

    Condenado a dos años y medio de prisión por arrollar mortalmente a tres camioneros en Tordesillas
  6. 6 Cuatro provincias de Castilla y León, en alerta por nevadas
  7. 7 Dónde encontrar viviendas por 150.000 euros o menos en Valladolid
  8. 8

    Tumban la demanda del dominicano que intenta recuperar la custodia de su hija
  9. 9 Fundido a negro del Pucela y de la retransmisión del Trofeo Ciudad de Valladolid
  10. 10

    Veinte cuchilladas, «un estado de embriaguez» y dos cadáveres en La Rondilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Supremo condena al fiscal General por revelación y le inhabilita por dos años

El Supremo condena al fiscal General por revelación y le inhabilita por dos años