El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Feijóo, el pasado lunes, en Aranjuez. EP

Feijóo afirma que es un error «someter al Rey» a inaugurar el año judicial con Sánchez y el fiscal general

«No lo avalaré con mi presencia», asegura que el presidente del PP

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Jueves, 4 de septiembre 2025, 09:25

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, justificó este jueves su ausencia en el acto de apertura del Año Judicial, que se celebrará mañana, con ... el argumento de que es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el que «mancha» el acto «atacando a jueces» y con «un fiscal procesado que se empeña en intervenir ante el Supremo que le investiga».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El turístico funicular de La Gloria en Lisboa descarrila y deja 15 muertos y una veintena de heridos, dos españoles
  2. 2 Herido un motorista de 33 años en una colisión con un coche en Valladolid
  3. 3

    Nueve toneladas de hormigón entre bolas, piedras y un sarcófago para jugar ante un colegio de Parquesol
  4. 4 ¿A qué hora se podrá ver este domingo en Valladolid el eclipse total lunar?
  5. 5 Don Bacalao se queda sin caseta de la Feria de Día por «la inflexibilidad de un vecino»
  6. 6 Victoria Federica disfruta de unos días en Valladolid rodeada de los viñedos de Abadía Retuerta
  7. 7

    Crece la circulación de covid durante el mes vacacional de agosto
  8. 8

    El Ayuntamiento reconoce un déficit de un centenar de operarios en el Servicio de Limpieza
  9. 9

    La fugaz patrulla de intervención rápida dejará Delicias para sacar más policías locales por toda la ciudad
  10. 10

    Ignite inicia un proceso de 14 despidos en las oficinas del Real Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Feijóo afirma que es un error «someter al Rey» a inaugurar el año judicial con Sánchez y el fiscal general

Feijóo afirma que es un error «someter al Rey» a inaugurar el año judicial con Sánchez y el fiscal general