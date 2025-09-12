El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, este viernes en la localidad de Vilamartín de Valdeorras, afectada por los incendios de agosto. Brais Lorenzo /EFE

Díaz insiste en que Junts dio «una bofetada a los trabajadores» pero rebaja el tono

Montero y Bolaños se afanan en mostrar al partido de Puigdemont su «mano tendida» tras las duras críticas de la vicepresidenta segunda en el debate de la reducción de la jornada

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Viernes, 12 de septiembre 2025, 18:47

Yolanda Díaz empieza a pasar página de su choque con Junts a cuenta de la reducción de la jornada laboral. La vicepresidenta segunda insistió ... este viernes en que lo que hizo el miércoles el partido de Carles Puigdemont, junto al PP y Vox, al tumbar la tramitación de la ley para rebajar la jornada máxima permitida a 37,5 horas semanales fue propinar «una bofetada a los trabajadores», pero evitó las duras acusaciones vertidas durante el debate en el Congreso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La motorista fallecida en la VA-30: «Trabajadora, risueña y siempre atenta a todos»
  2. 2

    «Estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho», dicen los detenidos tras saltar al recorrido de La Vuelta
  3. 3

    Investigan la muerte de una joven de 19 años tras precipitarse de un quinto piso
  4. 4

    Un nuevo radar multicarril controla el paso por la VA-30 y eleva a 29 los dispositivos en Valladolid
  5. 5 Rescatan el cuerpo de una mujer de 77 años en el Pisuerga
  6. 6

    María Becerra deja afónica a la Plaza Mayor en un concierto fugaz y con parón
  7. 7 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Viernes 12 de septiembre
  8. 8

    Detenido el alcalde de Vox de un pueblo de Segovia por agredir a su mujer
  9. 9

    Valladolid recupera la normalidad tras una Vuelta que deja dos detenidos, 17 identificados y atascos en horas punta
  10. 10

    A Ganna le multan por exceso de velocidad en Zorrilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Díaz insiste en que Junts dio «una bofetada a los trabajadores» pero rebaja el tono

Díaz insiste en que Junts dio «una bofetada a los trabajadores» pero rebaja el tono