Mañueco se reunirá este miércoles con varios consejeros para tratar los incendios Se espera que acudan a este encuentro, además del presidente de la Junta, asistan además del presidente, la vicepresidenta, el consejero de Medio Ambiente, el de Hacienda, el de Cultura y la consejera de Agricultura

El Norte Valladolid Martes, 12 de agosto 2025, 13:36 Comenta Compartir

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado que mañana habrá una reunión de parte de su Gobierno para iniciar los trabajos de coordinación y reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios, al tiempo que ha asegurado que la respuesta será «rápida y generosa» y «no dejará a nadie atrás», según recoge Europa Press.

Mañueco, tras presidir la reunión del CECOPI en León, ha avanzado que se trata de una primera reunión «informal», es decir, no será un Consejo de Gobierno, y se prevé que asistan además del presidente, la vicepresidenta, Isabel Blanco Llamas; el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones; el consejero de Hacienda, Carlos Fernández Carriedo; el consejero de Cultura, Gonzalo Santonja, y la consejera de Agricultura, María González Corral.

Así, Mañueco ha insistido en que en este encuentro se prevé avanzar un plan de actuación para la «reconstrucción» de las zonas afectadas por los incendios, tanto espacios naturales, como viviendas, instalaciones públicas o parajes como Las Médulas -Bien de Interés Cultural--.

Precisamente se ha detenido en este último aspecto y ha insistido en que se hará una valoración de los daños en Las Médulas. «Haremos una valoración y veremos cómo actuar de manera rápida y generosa para que Las Médulas luzcan en todo su esplendor lo antes posible», ha defendido.

Durante su intervención tras la reunión del CECOPI el presidente ha trasladado un mensaje de «solidaridad» a los vecinos afectados por los incendios y ha asegurado que el Gobierno autonómico «no va a dejar a nadie atrás» y actuará de forma «rápida y generosa» en la respuesta a los daños.

Así, Mañueco ha expresado su apoyo tanto a quienes han tenido que ser desalojados de sus hogares y de su vida cotidiana como a aquellos que han perdido, «parcial o totalmente», sus bienes a consecuencia del fuego.

«El Gobierno de Castilla y León va a estar a su lado», ha reiterado el presidente, quien ha insistido en que la prioridad es atender a las personas afectadas y canalizar de forma ágil las ayudas necesarias.

Evacuados y vuelta a casa

Tras la reunión del CECOPI, los vecinos de los pueblos de Carucedo, Yeres, Orellán y Médulas pueden regresar a sus casas, según ha explicado el Alcalde de Carucedo, Alfonso Fernández, «entiendo que están pendientes de la evolución del aire». Los 350 vecinos entre Médulas y Carucedo están a la espera de la orden oficial para volver a sus viviendas. Si embargo Mañueco ha recordado durante su comparecencia que son 2.500 las personas evacuadas en este momento y remarca que «ha bajado de manera sustancial».

Quiñones y Óscar Puente

A preguntas de los periodistas sobre la ausencia del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones el presidente de la Junta ha afirmado: «A todos nos puede pillar un incendio en un lugar o un momento». Además, asegura que el consejero siempre está al pie de cañón cuando ha sido necesario.

Otra polémica que ha abordado Mañueco durante la rueda de prensa ha sido la de los mensajes de Óscar Puente a través de la red social X. «Cuando una persona como Puente que tiene altas responsabilidades en nuestro país hace una utilización frívola del sufrimiento de otras personas es una política que nos avergüenza a todos y no voy a entrar a ello, Para mi sería muy fácil hablar de su política, pero no me voy a rebajar. Quiero trasladar a toda España que en Valladolid no somos como Óscar Puente», ha asegurado.

Las peticiones del PSOE de Castilla y Léon

Castilla y León necesita un dispositivo de lucha contra el fuego «permanente, profesional y cien por cien público, con personal formado, estabilidad laboral y medios adecuados durante todo el año». Es una de las afirmaciones de la Comisión Ejecutiva autonómica del PSCyL celebrada este martes, a la que se suma la petición de «una estrategia de prevención real» que incluya gestión forestal sostenible, planes de autoprotección en pueblos y empresas, mantenimiento de cortafuegos, dotación suficiente de recursos para las cuadrillas y coordinación eficaz entre administraciones, además de una línea de ayudas eficaz.

Así lo explicó hoy la vicesecretaria general, Nuria Rubio, tras la reunión de la Permanente del PSOECyL, después de mostrar la solidaridad con los vecinos de todas las zonas afectadas por los incendios, especialmente en las provincias de Zamora, Palencia, Ávila y León y el agradecimiento a los profesionales de los operativos de lucha contra el fuego y a otros como Guardia Civil y Protección Civil. Además de desear una pronta recuperación a los efectivos que han sufrido daños personales durante las labores de extinción, reclamó que «una vez controlada la emergencia se actúe con total rapidez y eficacia en los bienes afectados y se articule una línea directa de ayudas eficaz; también para los ganaderos que han perdido pastos».

En la línea expresada ayer por el secretario general del PSOECyL, Carlos Martínez, urgió a la Junta a convocar de forma inmediata a partidos políticos, representantes de los afectados y de los profesionales del sector, informa Ical. «Queremos ser parte de la solución», remarcó e insistió en la conveniencia de que el operativo esté activo todo el año. «No es un despilfarro sino una inversión. Han ido recortando recursos y externalizando servicios y esto tiene que cambiar de forma inmediata. Estamos dispuestos a sentarnos para llegar a un consenso necesario», manifestó. También criticó que no se estén cumpliendo las horas de descanso del personal del operativo. «Están exhaustos», dijo, antes de lamentar que haya zonas sin vigilancia y vehículos fuera de servicio en plena emergencia.

Rubio quiso hacer una mención especial al incendio que afecta al paraje de Las Médulas, declarado Patrimonio de la Humanidad «cuya gestión y conservación es responsabilidad directa de la Junta».

«Cuando todo esto pase, habrá que hacer un análisis profundo y pedir responsabilidades al más alto nivel», avanzó sobre el propósito de evitar que se repita la actual situación. «La negligencia y la falta de previsión han tenido consecuencias devastadoras para las personas, la economía y el medio natural de Castilla y León», apunta el comunicado de la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE.

Para Nuria Rubio, «nada es tan importante ni tan urgente como recomponer las zonas afectadas» y después de reiterar la necesidad de poner en marcha un nuevo plan del sector recalcó que «la intencionalidad de los fuegos no puede eximir de la responsabilidad de tener los parajes en las condiciones adecuadas» además de reclamar que la Junta «sea transparente con la información».

Temas

Incendios forestales