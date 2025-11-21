Madre e hija, al frente de la biblioteca del módulo de mujeres de la prisión asturiana, en la que están «integradas»

Triana Martínez cumple condena de 20 años en la prisión asturiana de Villabona, en Asturias, donde comparte celda con su madre Montserrat González, autora confesa ... del asesinato de Isabel Carrasco.

Triana Martínez fue condenada por un delito de asesinato como cooperadora necesaria, junto con un delito de atentado agravado por el uso de armas de fuego. Su condena fue de 20 años de prisión.

Por su parte, su madre, Montserrat González, fue condenada como autora material del asesinato de Isabel Carrasco en mayo de 2014, también por un delito de asesinato con agravantes de alevosía y disfraz, junto con un delito de atentado agravado por el uso de armas de fuego. La condena de Montserrat fue de 22 años de cárcel.

Su vida en prisión se caracteriza por un comportamiento excelente, integración y participación en diversas actividades dentro del centro. A diferencia de los primeros años tras el crimen, en los que no mostraron arrepentimiento, desde hace tiempo ambas han expresado su arrepentimiento y pedido perdón. Triana tiene varios permisos aprobados por la Junta de Tratamiento, que la valora positivamente, aunque la juez de Vigilancia Penitenciaria ha denegado en múltiples ocasiones su salida por permisos ordinarios desde 2022, a pesar de los informes favorables del equipo multidisciplinar de la prisión.

Antes de estar en la cárcel de Asturias, tanto ella como su madre pasaron por la cárcel de Villahierro en León y el centro penitenciario de Villanubla en Valladolid. Los traslados se debieron, según fuentes, a comportamientos inicialmente conflictivos que llevaron a sanciones. Sin embargo, el equipo jurídico y penitenciario actual destaca un cambio hacia un comportamiento ejemplar en la prisión asturiana.

Triana Martínez y su madre, Montserrat González, tienen una ocupación concreta dentro de la cárcel asturiana: Triana se encarga de la biblioteca del centro penitenciario y Montserrat la ayuda en la gestión bibliotecaria del módulo de mujeres.

La decisión de trasladarlas a Asturias también estuvo influida por el hecho de que en el Principado residía el padre y marido, Pablo Martínez, inspector jubilado de la Policía Nacional. Aunque esta razón tuvo sentido para el traslado, el fallecimiento de Pablo Martínez en 2020 por covid eliminó este arraigo familiar a efectos legales, lo que ha complicado aún más las concesiones de permisos penitenciarios para ellas.