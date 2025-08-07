Un adolescente drogado roba un coche y lo destroza al sufrir un accidente en Ponferrada El menor, de 15 años y al que se le investiga por cometer hasta tres delitos, dio positivo en THC y cocaína

Un joven de 15 años de edad está siendo investigado por tres delitos después de sufrir un accidente cerca de Ponferrada con un coche que había robado horas antes en otra localidad leonesa situada a más de 40 kilómetros. El conductor, además, dio positivo en THC y cocaína.

Por todo ello, se le investiga por un delito de hurto de vehículo a motor, otro por conducirlo sin haber obtenido nunca el permiso y uno más por hacerlo bajo la influencia de las drogas.

Según reza una nota hecha pública por la Guardia Civil, el pasado martes 5 de agosto, a las 10:20 horas de la mañana, agentes de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial del Subsector de Tráfico de León, tuvieron conocimiento de un siniestro vial, consistente en la salida de vía por el margen derecho y posterior colisión contra una barrera de protección metálica, en uno de los enlaces de la N-VI en las inmediaciones de la localidad de Ponferrada. El turismo implicado había sufrido importantes daños materiales.

Personados en el lugar los agentes encargados de la investigación del siniestro, lograron determinar que el conductor del turismo era un menor de 15 años de edad, el cual había sustraído el vehículo horas antes en la localidad de Las Herrerías de Valcarce, carecía del correspondiente permiso de conducción y arrojó un resultado positivo en THC y cocaína en la prueba de drogas.

Por parte de los investigadores se procedió a la instrucción de las correspondientes diligencias para su remisión a la Fiscalía de Menores de León, tomando manifestación en calidad de investigado al menor implicado como presunto autor de tres delitos. Una vez finalizadas las diligencias, el menor quedó bajo la custodia de sus progenitores con la obligación de comparecer ante la Fiscalía de Menores cuando sea requerido.

