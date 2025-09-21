El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Keir Starmer, primer ministro del Reino Unido. EP

El Reino Unido y Portugal reconocen este domingo el Estado Palestino

El primer ministro británico, Keir Starmer, considera que es un «deber moral» y acompañará su declaración posiblemente con el anuncio de sanciones para Hamas

M. Pérez

Domingo, 21 de septiembre 2025, 12:53

El Gobierno británico reconoce este domingo al Estado Palestino. El primer ministro, según ha desvelado en declaraciones públicas, considera que «ahora es el momento de ... defender» la solución de los dos Estados, lo que sumará al Reino Unido a una larga lista de países que se han adherido a esta declaración y que será debatida por el conjunto de Naciones Unidas en su Asamble General entre este lunes y el martes. El Rey Felipe VI y el presidente español, Pedro Sánchez, viajan a Nueva York para participar en la cumbre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un joven de 22 años en un choque con un camión en Traspinedo
  2. 2

    Villasexmir llora a José Carlos Pastor, fallecido en el accidente de la rotonda del San Agustín
  3. 3

    Así es la nueva ordenanza que regula el uso de bicis y patinetes
  4. 4

    Detenido por robar en los coches dañados por la tromba de agua del viernes
  5. 5 Detenidos dos constructores por contratar trabajadores irregulares sin darles de alta en la Seguridad Social
  6. 6

    Detenido por una agresión sexual en Segovia tras recoger a la víctima en el aeropuerto de Madrid
  7. 7

    La conversión del Subterfugio en trasteros devuelve a la memoria la mítica sala de conciertos
  8. 8

    Las víctimas por abuso sexual del médico del Sagrado Corazón se elevan a 14
  9. 9

    Cantarranas completa el veto al ruido en las tres zonas de marcha a la espera de la Catedral
  10. 10

    La hora de salida de Iván Romeo en el Mundial de Kigali

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Reino Unido y Portugal reconocen este domingo el Estado Palestino

El Reino Unido y Portugal reconocen este domingo el Estado Palestino