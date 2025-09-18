El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Donald Trump y Keir Starmer han comparecido este jueves juntos durante la visita del primero al Reino Unido. EFE

Trump admite diferencias con Starmer sobre Israel y exige la liberación inmediata de los rehenes

El presidente de EE UU asegura que el reconocimiento del Estado palestino, por el que aboga el Reino Unido, es «una de nuestras pocas discrepancias»

Ivannia Salazar-Saborío

Londres

Jueves, 18 de septiembre 2025, 17:59

«Estados Unidos y el Reino Unido han hecho más por este planeta que cualquier otra pareja de naciones en la historia de la humanidad», ... afirmó Donald Trump al llegar su turno, tras la intervención de Keir Starmer, en la rueda de prensa conjunta celebrada este jueves en la residencia de Chequers tras el encuentro entre ambos mandatarios en el segundo y último día de la visita de Estado del presidente norteamericano a territorio británico. El inquilino de la Casa Blanca insistió en que ambos países están «unidos para siempre» y reiteró que el vínculo transatlántico constituye, en sus palabras, «una relación como ninguna otra en el mundo».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un establecimiento en Delicias bajo la lupa policial
  2. 2

    Olvida una cazuela al fuego porque se asustó «por una notificación de Hacienda» y moviliza a los bomberos
  3. 3

    El lapsus de Francisco Vázquez lanza la carrera electoral en Castilla y León
  4. 4

    La banda del BMW daba salida a los productos robados en un quiosco de Delicias
  5. 5 Intentan estafar 100.000 euros con billetes falsos a una palentina en la compra de una finca
  6. 6 Cortado un acceso a la VA-30 desde La Cistérniga por el vuelco de un camión
  7. 7

    Detenido por dar un cabezazo a un camarero al recriminarle que usara el baño sin ser cliente
  8. 8

    Valladolid entra en aviso amarillo ante un episodio extraordinario de calor
  9. 9

    Catorce puñaladas, una «discusión» y un cadáver ensangrentado en Las Viudas
  10. 10 Dos mujeres y un hombre detenidos por un robo en una vivienda en Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Trump admite diferencias con Starmer sobre Israel y exige la liberación inmediata de los rehenes

Trump admite diferencias con Starmer sobre Israel y exige la liberación inmediata de los rehenes