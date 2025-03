Muere Carl Thomas Dean, marido de la famosa cantante Dolly Parton

D. F. Martes, 4 de marzo 2025, 20:13 Comenta Compartir

Se casaron en 1966 pero, a pesar de la fama y el éxito de Dolly Parton en el mundo de la música y la televisión, su espeso Carl Thomas Dean siempre se mantuvo alejado de los focos y llevó una vida discreta. Este 4 de marzo, la propia cantante ha anunciado a través de un comunicado en sus redes sociales el fallecimiento de su pareja a los 82 años.

«Carl y yo pasamos muchos años maravillosos juntos. No hay palabras que puedan describir el amor que compartimos a lo largo de 60 años. Gracias por las oraciones y el cariño» escribió en su cuenta de Instagram la compositora de exitosas canciones como Islands in the Stream o Coat of many colors.

La historia de este matrimonio comenzó en 1964. Por aquel entonces, Dolly Parton era una prometedora cantante de country que buscaba dar sus primeros pasos hacia la fama mientras que Thomas Dean era un pavimentador de asfalto. Dos años después, en 1966, se casaron y comenzaron una relación donde toda la atención mediática se centró en la cantante mientras su esposo mantenía una vida alejada de los focos y que mantuvo durante los casi 60 años de matrimonio.

«Será enterrado en una ceremonia privada a la que asistirá su familia más cercana. Le sobreviven sus hermanos Sandra y Donnie», escribió la artista de 79 años, la cual a penas subía fotos con su marido con el objetivo de respetar siempre su privacidad.

