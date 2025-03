Ingresada la mujer del expiloto de F1 Romain Grosjean, tras sufrir un accidente La periodista ha escrito en su perfil en Instagram: «No tengo ningún recuerdo. Todavía no entiendo qué me pasó ni por qué siento tanto dolor...»

Marion Jollès Grosjean, periodista de la televisión francesa y mujer del expiloto de Fórmula 1 Romain Grosjean, ha sufrido un grave accidente de bicicleta, del que ha informado ella misma a través de su perfil en Instagram, donde ha publicado una imagen de las secuelas que le ha dejado el atropello.

«Neumotórax, costillas rotas, traumatismo craneal… ¡De todo! Accidente de bicicleta, pero no puedo contar más... no tengo ningún recuerdo de ello. De todas formas… Gracias por vuestros mensajes y apoyo, ¡es maravilloso! Espero llegar a casa lo antes posible. Mientras tanto tengo un marido que se las arregla con los 3 niños. Tengo que admitir que esta historia es una locura. Todavía no entiendo qué me pasó ni por qué siento tanto dolor...», ha escrito junto a una estremecedora foto en la que aparece en la cama del hospital con la cara completamente magullada por los golpes del accidente.

«Te mostré mi cabeza. Aquí está el resto, 5 días después del accidente. ¡Creo que puedo hacer un buen anuncio sobre seguridad vial! Honestamente, el casco de bicicleta me salvó la vida. Todavía tengo drenajes, pero espero que me den el alta del hospital pronto. En casa tengo 3 peques esperándome, cuidados por su súper papá ¡Esto es suerte!», dijo en referencia a su marido.

«¡Gracias también a los vecinos y amigos de todos lados, que ayudan en todo lo que pueden, y envían todo el coraje necesario para salir de este infierno! Atentamente», escribió en otro post en el que muestra las heridas del resto del cuerpo.

Tremendo susto en 2020

Esta no es la primera vez que el matrimonio sufre un susto de esta magnitud. En 2020, Romain Grosjean sufrió un brutal accidente del que salió andando y consciente, pero que puso la piel de gallina. Su monoplaza se salió de la recta e impactó contra los límites del circuito; inmediatamente después su Haas ardía en llamas. El discutido Halo le salvó la vida.

Tras dejar la Fórmula 1, el francés logró su primer podio en la IndyCar en mayo de 2021; quedó segundo en Indianápolis. «Se trata de no rendirse jamás», escribió entonces Grosjean en sus redes sociales como acompañamiento a la imagen de su mano, con las secuelas obvias después del accidente, sujetando el trofeo de segundo clasificado en Indianápolis.

«Para mí hay un antes y un después del 29 de noviembre de 2020. No se puede pasar por una experiencia similar y permanecer igual . Me gustan aún más muchos pequeños aspectos de la vida, como el tiempo que paso con la familia. Damos la vida como algo que se da por hecho, sin darnos cuenta de que puede desaparecer con mucha facilidad», comentó en una ocasión sobre su terrible accidente que casi le cuesta la vida.

Marion Jolles es periodista y trabaja en la Fórmula 1 desde la primavera de 2009, cuando debutó en el gran premio de España que se celebró en Barcelona. Es la reportera de la TF1, la televisión pública francesa. Además de sus evidentes cualidades telegénicas, Jolles es bilingüe con el idioma inglés. En el año 2010 fue elegida como la mujer más hermosa del paddock de la F-1 por los pilotos. En 2010 montó una consultoría dedicada a la información deportiva y al mundo de los pronósticos. Desde este año presenta un programa relacionado con el motor en la TF1 y ha participado en una serie televisiva gala de cierto éxito.