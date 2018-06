Matan a Belén Esteban en Instagram Belén Esteban en 'Sálvame'. / Telecinco Muchos seguidores de la colaboradora de 'Sálvame' se han asustado al leer esta cruel broma de su detractores EL NORTE Martes, 26 junio 2018, 14:30

Belén Esteban cuenta con un buen número de enemigos, tal y como se pudo comprobar la semana pasada tras una nueva iniciativa recogida en la organización Change.org titulada 'Fuera Belén Esteban de la televisión', en la que su autor aseguraba estar cansado de las interminables historias de la colaboradora, a la que definía como «chabacana, maleducada e inculta» y preocupado por la influencia que ésta pudiese ejercer sobre los más jóvenes.

Pero esta semana 'la guerra' contra la 'princesa del pueblo' ha llegado al límite, después de que decenas de usuarios le hayan deseado que «descanse en paz». Lo que parecía una simple publicación de vídeo titulado 'La PARRA de la huerta' se ha convertido en todo un obituario en el que los 'haters' de Belén se han juntado para sembrar el caos: «Descansa en paz, eras una grande», «Ojalá seas feliz estés donde estés» o «La princesa del pueblo se nos fue», han sido algunos de los comentarios.

A pesar de que se trataba de una broma, muchos seguidores de la colaboradora de 'Sálvame' se lo creyeron: «No puedo creer que haya muerto Belén, no he escuchado nada en las noticias. Sí todo esto es una broma el que lo haya hecho desde luego qué morboso y qué mala intención», «¿Cómo se puede jugar con algo tan serio?» o «Estoy leyendo mensajes y no me puedo creer ¿es Belén quién ha muerto? Espero y deseo que sea una falsa alarma. Yo no estoy de acuerdo con muchas cosas pero esto es otra cosa», decían algunos usuarios, según recoge ABC.