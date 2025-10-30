Manolo García le da esquinazo a las preguntas clásicas de David Broncano El cantautor acudió a 'La Revuelta' y evitó contestar a las cuestiones tradicionales del programa

El Norte Jueves, 30 de octubre 2025, 18:59 Comenta Compartir

Manolo García acudió como invitado a 'La Revuelta' el pasado miércoles, 29 de octubre y como es habitual en un momento de la entrevista llegó la hora de enfrentarse a las cuestiones clásicas del programa. «Conoces las preguntas clásicas, ¿no?», le preguntó el presentador. «Quizás es verdad que tú, que estás muy apegado al campo, a la tierra y tal, igual no estás pensando habitualmente en las cosas financieras, pero tengo que preguntarte por el patrimonio total que has acumulado durante décadas de éxito», añadió David Broncano.

«¿Cómo se sale de aquí? Yo he intentado toda mi vida tener mi privacidad bien atada corta y continúo igual…», indicó Manolo García, que esquivó la pregunta sin dar un dato. «Es que también lo ha dicho de forma sensata así que tampoco puedo decirle mucho… Por tanto, intuyo que la otra pregunta, la de foll**, ni hablamos», indicó Broncano.

«¿Eso qué es? Dice la Biblia que lo que haga tu mano izquierda no lo sepa la derecha», seguía a lo suyo el cantautor, que no contestaba a las cuestiones de Broncano. «No me saques la Biblia ahora, Manolo. Es que tiene truco para todo», señaló el presentador.

Antes de la entrevista, el colaborador andaluz tuvo una pequeña sección para hablar de la fuerza de la costumbre y de las bodas: «Un 'esto se ha hecho siempre así' es capaz de justificar cosas tan absurdas como que, en España, las bodas las pagan los invitados. Y tienen que sacar hasta el viaje de novios. La mayor estafa piramidal que hay en este país».

«Es que no lo entiendo, es que ya vienen las invitaciones con un número de cuenta. No es una invitación, es una entrada. No tiene sentido, pero como se ha hecho sempre así…», bromeó Jorge Ponce.