El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Manolo García y David Broncano, en 'La Revuelta'. RTVE

Manolo García le da esquinazo a las preguntas clásicas de David Broncano

El cantautor acudió a 'La Revuelta' y evitó contestar a las cuestiones tradicionales del programa

El Norte

Jueves, 30 de octubre 2025, 18:59

Comenta

Manolo García acudió como invitado a 'La Revuelta' el pasado miércoles, 29 de octubre y como es habitual en un momento de la entrevista llegó la hora de enfrentarse a las cuestiones clásicas del programa. «Conoces las preguntas clásicas, ¿no?», le preguntó el presentador. «Quizás es verdad que tú, que estás muy apegado al campo, a la tierra y tal, igual no estás pensando habitualmente en las cosas financieras, pero tengo que preguntarte por el patrimonio total que has acumulado durante décadas de éxito», añadió David Broncano.

«¿Cómo se sale de aquí? Yo he intentado toda mi vida tener mi privacidad bien atada corta y continúo igual…», indicó Manolo García, que esquivó la pregunta sin dar un dato. «Es que también lo ha dicho de forma sensata así que tampoco puedo decirle mucho… Por tanto, intuyo que la otra pregunta, la de foll**, ni hablamos», indicó Broncano.

«¿Eso qué es? Dice la Biblia que lo que haga tu mano izquierda no lo sepa la derecha», seguía a lo suyo el cantautor, que no contestaba a las cuestiones de Broncano. «No me saques la Biblia ahora, Manolo. Es que tiene truco para todo», señaló el presentador.

Antes de la entrevista, el colaborador andaluz tuvo una pequeña sección para hablar de la fuerza de la costumbre y de las bodas: «Un 'esto se ha hecho siempre así' es capaz de justificar cosas tan absurdas como que, en España, las bodas las pagan los invitados. Y tienen que sacar hasta el viaje de novios. La mayor estafa piramidal que hay en este país».

«Es que no lo entiendo, es que ya vienen las invitaciones con un número de cuenta. No es una invitación, es una entrada. No tiene sentido, pero como se ha hecho sempre así…», bromeó Jorge Ponce.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  2. 2

    Irrumpe en mitad de clase y amenaza al profesor por «romperle» una ventana de su casa
  3. 3

    Un pueblo de Valladolid aplaza los festejos taurinos de este fin de semana por la dermatosis nodular contagiosa
  4. 4

    Un grupo de personas retiene al exhibicionista de Parquesol y facilita su identificación policial
  5. 5

    El Portugalete ridiculiza al Real Valladolid y le echa de la Copa
  6. 6 Tiendas y supermercados que abren en Valladolid el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos
  7. 7

    «Pagábamos 600 euros de alquiler al mes por habitación, pero era una estafa y nos han desahuciado»
  8. 8

    Ingresan en el Zambrana dos menores por atracar a golpes y navajas a tres personas
  9. 9

    Una queja por ruidos deriva en una reyerta multitudinaria con cuchillos en Barrio Belén
  10. 10 Las nueve pizzas de Castilla y León que buscan ser la mejor de España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Manolo García le da esquinazo a las preguntas clásicas de David Broncano

Manolo García le da esquinazo a las preguntas clásicas de David Broncano