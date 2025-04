Lucas, del dúo Andy y Lucas, obligado a aplazar su operación de nariz

El Norte Miércoles, 2 de abril 2025, 11:52 Comenta Compartir

Lucas, del dúo musical Andy y Lucas, no está atravesando su mejor momento, ya que tras enfrentarse a principios de marzo a la inesperada muerte de su hermano Pedro a los 55 años a causa de un infarto, ahora ha recibido otra dura noticia. El artista, que se sometió a una rinoplastia el año pasado pero no siguió las indicaciones postoperatorias, tenía programada para este mes de abril una operación de reconstrucción de nariz debido a que el resultado de esa intervención estética no fue el esperado, quedándose esa parte del rostro deformada e irreconocible.

Ahor, se ha podido saber que el cantante se ha visto obligado a posponer la reconstrucción hasta el mes de octubre, seis meses después de lo previsto. Tal y como ha adelantado la pareja del cantante, María José, a la revista '¡Hola!' este martes 1 de abril, el motivo de este aplazamiento radica en que su nariz aún necesita más tiempo para sanar. «No son buenas noticias, no ha sanado», ha revelado.

Esto ha llevado al intérprete del popular dúo musical a modificar sus planes de manera forzosa. Así, el cantante tendrá que esperar hasta el mes de octubre para pasar por quirófano y recurrir de nuevo a profesionales estéticos para poder reconstruirse esta zona de la cara que todavía necesita medio año de cuidados.

María José también se ha sincerado sobre lo que ha supuesto el fallecimiento de su cuñado Pedro para la familia. «No podíamos imaginar la pérdida de Pedro. Él era especial, todos lo sabéis, pero nos imaginábamos a Pedro haciéndose muy mayor... No esperábamos este final. Ha sido muy duro», ha confesado.

Mientras tanto, Lucas continúa inmerso en su gira de despedida, 'Nuestros últimos acordes', y pese a este contratiempo, no tiene intención de posponer sus conciertos. La próxima aparición de Andy y Lucas en un escenario está prevista para el próximo 3 de mayo en el Sun Rice Festival.

