Críticas a Belén Esteban por imitar a Audrey Hepburn
Jueves, 9 agosto 2018

Haga lo que haga Belén Esteban, la 'princesa del pueblo' genera todo tipo de comentarios. En esta ocasión, la colaboradora de 'Sálvame' ha querido emular a Audrey Hepburn en 'Desayuno con diamantes', frente al escaparate de Tiffany en Nueva York, lo mismo que hizo María Teresa Campos en diciembre del año pasado.

'La princesa del pueblo' incluso envió un mensaje a la matriarca de las Campos: «Emulando a mi amiga María Teresa Campos». Como recoge la web de ABC, la periodista cuidó más los detalles que la Esteban, y recurrió al vestido y guantes negros, gafas de sol oscuras, collar de perlas y vaso de café para llevar, los mismos elementos que vestía Hepburn en esa secuencia de la película.

Las reacciones a la imagen compartida en Instagram por Belén Esteban han sido nefastas para ella: «CA TE TA. Flaco favor le haces a tu nueva amiga», «Hortera y Ortera, con h y sin h», «Vaya cuadro...», «Por cierto, eres una mezcla de Carmen de Mairena y pez globo... Qué caro te está saliendo que tu Miguel 'te quiera'» fueron algunos de los comentarios que recibió.

Otros seguidores recuerdan que Belén Esteban se ha beneficiado de un viaje que ella no ha pagado, sino que era una invitación de Agatha Ruiz de la Prada para promocionar su ropa: «Hija, ya nos ha quedado claro que patrocinada por Agatha Ruiz de la Prada, te ha salido regaladito el viaje», «ee verdad que de todos los vestidos de Agatha que has sacado son feísimos y no te favorecen, no le sigas haciendo la pelota porque no te quedan nada bien, bueno, más bien dicho, esos vestidos no le sienta bien a nadie», señalan.