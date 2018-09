Vestas pospone el ERE y veta a la Junta de cualquier negociación Pilar del Olmo, junto al director general de Presupuestoss, Armando Baeta. / MIRIAM CHACÓN-ICAL Del Olmo advierte a la empresa danesa de que si cierra su planta en Villadangos quedará «proscrita» en Castilla y León ÁNGEL BLANCO ESCALONA Lunes, 3 septiembre 2018, 18:02

La empresa danesa Vestas ha pospuesto la presentación del expediente de regulación de empleo (ERE) de extinción de su planta de Villadangos del Páramo (León) hasta después de la reunión de hoy con el Gobierno, de la que aún no ha trascendido el resultado. No obstante, el fabricante de aerogeneradores ha instado a la representación de los trabajadores a que constituyan la comisión negociadora del ERE. AL informar de esta situación, la consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha revelado que la empresa «ha vetado la presencia de la Junta en la reunión con la ministra» de Transición Energética y Medio Ambiente, Teresa Ribera. «Debe ser porque somos muy beligrantes -ha señalado Del Olmo-, así que lo asuminos y confiamos en la actuación del Gobierno».

Según ha advertido la consejera, «si Vestas mantiene su intención de cerrar la factoría leoneas, quedará proscrita en Castilla y León» a efectos de cualquier concesión en el sector. «Espero que también en España y creo que Europa debería tomar nota -ha añadido-, porque aunque no se trata de imponer aranceles como hace Donald Trump, no puede ser que se produzcan estas deslocalizaciones y luego tengamos que importar mercancías de países que no cumplen los mismos requisitos laborales y de emisiones que en la UE».

La firma danesa, que ha anunciado el despido de sus 360 trabajadores de León, gestiona una potencia de 1.000 Mw eólicos en Castilla y León y obtuvo 200 más en la última subasta de renovables.

Del Olmo insistió en que el cierre de la factoría «carece de sentido». Las instalaciones fueron recientemente objeto de una inspección de seguridad industrial y «los técnicos no se explican el cierre». Para la titular de la cartera económica de la Junta, si la empresa alega para justificar el cierre que debe tener plantas productivas en China y la India para poder optar a subastas eólicas, también Europa debe condicionar las concesiones a la protección de las fábricas y los trabajadores».