El fenómeno del bulo, a debate en el Congreso E-volución Coloquio sobre bulos, noticias falsas e influencers en el Congreso E-volución. / El Norte Juan Diego Guerrero, Carmen Rivas Iglesias y Alejandro Salgado participan en un coloquio moderado y conducido por Ángel Ortiz, director de El Norte de Castilla LAURA NEGRO VALLADOLID Miércoles, 10 octubre 2018, 15:26

En la era de la sobreinformación los bulos inundan la red causando grandes estragos. Se trata de un fenómeno muy dañino pero que se puede combatir. Varios expertos de contrastada solvencia en comunicación han analizado en el transcurso de una mesa redonda en el Congreso E-volución cuáles son las mentiras más habituales en internet, los canales por los que se comparten y las herramientas para hacer frente y desmontar las fake news.

Bajo el título 'Bulos, noticias falsas e influencers y su impacto social' y la conducción de Ángel Ortiz Dávila, director de El Norte de Castilla, el coloquio ha contado con la participación de Juan Diego Guerrero, director de Noticias Fin de Semana de Onda Cero, Carmen Rivas Iglesias, gerente de información multimedia de Antena 3 Noticias y Alejandro Salgado, director de comunicación de la Junta de Castilla y León.

El director de El Norte adelantaba que las noticias falsas generan «un ecosistema en el que se pierden las fronteras y se produce una pérdida de interés». Carmen Rivas fue la primera en tomar la palabra, para decir que lo primero es empezar por reconocer el entorno que nos rodea. «Es algo que nos afecta a todos, a informadores y también a receptores. No podemos dar pasos atrás en credibilidad, creyéndonos una fake news, un bulo, haciendo caso a una noticia no rigurosa o a titulares alarmistas». Ha remarcado que esto es una carrera de fondo y que «como periodistas tenemos que creer en un periodismo de verdad y contrastar fuentes fiables». También invitó a no autocensurarse por miedo a caer en estos bulos.

Ángel Ortiz preguntó a los participantes cómo sobrevivir dentro de un ecosistema en el que hay tantas amenazas. Juan Diego Guerrero hizo alusión a los grandes cambios que se han producido en los últimos 10 años, en los que «todo ha cambiado tanto que todo es completamente opuesto». Ha hablado de cómo las prisas y la rapidez por ser los primeros muchas veces lleva a la precipitación. Por eso recomendó «contrastar, contrastar y contrastar» para poder volver a escuchar aquello tan manido de «eso es verdad porque lo han dicho en la radio».

Alejandro Salgado, como director de comunicación en la administración, también quiso hablar sobre cómo pueden afectar estas situaciones en su sector. «Muchas veces no queremos que la realidad nos estropee un titular. Los hechos son sagrados y las opiniones son subjetivas», ha sentenciado. Desde la institución que él representa lo combaten poniendo toda la información al servicio del ciudadano.

Hablaron también de los canales a través de los cuales los medios reciben la información. Carmen Rivas Iglesias explicó cómo en su medio la importancia del equipo especialista en información de cercanía es fundamental. «Hay que ejercitar la capacidad de distinguir la buena información de la mala, porque los medios son limitados y hay que saber de lo que se prescinde. Hay que flexibilizar los filtros y contrastar mostrando al espectador lo que realmente queremos mostrar».

Pero, ¿cómo se puede conseguir que el público sea capaz de distinguir los medios rigurosos y veraces de los que no lo son? En ese sentido, Juan Diego Guerrero alabó el esfuerzo de El Norte de Castilla y del grupo Vocento a la hora de publicar información en sus canales digitales, siempre contrastada. «El secreto está en saber transmitir al público que las informaciones son realmente veraces. Hay que trabajar en equipo para transmitir la verdad y educar a los demás. Por encima de todo, en el centro, está la persona. Sin profesionales no podemos construir la información», ha remarcado.

A la hora de detener un bulo lo más importante es la formación y la educación en todos los sentidos. «Ocho de cada diez personas reconocen haberse creído una noticia falsa», ha explicado Carmen Rivas. «Todo cambia y hay que estar muy vigilante. Tenemos que apostar a largo plazo por sumar audiencias y eso se hace con trabajo y responsabilidad y dando noticias veraces», ha finalizado.