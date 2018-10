En la actualidad la tecnología avanza a pasos agigantados. A veces, más rápido de lo que la sociedad es capaz de asumir o regular. Esa conclusión se extrae de los postulados de Elena Gil, Luis Montero y Javier Rodríguez en la primera de las conferencias del Congreso e-volución 2018, centrada bajo el título de 'El Big Data y los nuevos negocios en la era digital'.

Elena Gil, directora Global de Big Data B2B ern el Grupo Telefónica, considera que regulaciones como la reciente de mayo de la Unión Europea ayudan a limitar el uso de los datos por parte de las empresas, si bien todavía queda por evolucionar en materia de transparencia y control para «ayudar a frenar aquello que la empresa puede utilizar».

A su modo de ver, pese a la magnitud de firmas como Google o Facebook, no existe un «riesgo de oligopolio porque todos somos clientes de muchas empresas». Por ello, no se puede decir que Microsoft sea el 'dueño del calabozo' en tanto en cuanto los datos no son suyos como servidor, sino que son propiedad del usuario, como recordó Luis Montero, director de Soluciones Data, IoT & Al de la compañía.

«Hay fórmulas de transparencia y sistemas de cifrado para no vulnerar esos datos aunque se necesitan mejoras en ese cifrado», considera. De hecho, en opinión de Javier Rodríguez, director de Innovación y Estrategia de Movilidad de Bankinter, «la nueva normativa» estrangula a empresas como las bancarias «hasta el punto de tener bastante fuga de gente no por el servicio, sino porque es más fácil ser cliente o tener más transparencias en empresas nuevas que les conocen mejor que el banco tradicional».

El gran desafío, por lo tanto, es acelerar esa evolución en cuanto a normativa, ya que «la tecnología va más rápido de lo que somos capaces de regular» y la sociedad debe ser «capaz de aprovechar lo bueno de la tecnología pero también de poner ciertas normas en casos de genética u otros» como en materia de Big Data y de Inteligencia Artificial, que centraron la intervención de los tres y actualizar la propia sociedad. También debemos asumir que en los procesos educativos «hay perfiles profesionales que ya no van a ser necesarios y otros que sí lo serán», como recordó Elena Gil.

Como convinieron los conferenciantes, «el factor humano es fundamental» y estas nuevas herramientas vienen «a amplificarlo» tanto en el modelo de gran empresa global como en las locales, cuya adaptación a los nuevos tiempos ha de ir en esa línea idéntica. Todo para aprovechar la información que a día de hoy se obtiene a través de los diferentes canales de transmisión de datos en un beneficio que siempre ha de ser ético.