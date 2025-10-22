Indra da un paso más en su toma del control de Hispasat e Hisdesat

Casi un año, concretamente diez meses después, Indra pone fin a la toma de control de Hispasat e Hisdesat. El 31 de enero, la compañía ... presidida por Ángel Escribano y de la que el Estado es accionista mayoritario, con un 28% de las acciones a través de la SEPI, anunció a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que había alcanzado un acuerdo con Redeia para incorporar estas dos compañías a su conglomerado empresarial a cambio de 725 millones de euros. Ahora, con el visto bueno regulatorio en más de una decena de países -según palabras de Escribano-, cumplen un último trámite en España: avisar al regulador bursátil de estos avances. Será este organismo quien decida si da luz verde a la toma de control tanto de Hispasat como de su rama militar, Hisdesat.

Desde el pasado viernes, el documento de Indra se encuentra en fase de análisis por parte del regulador bursátil, que tiene un mes para pronunciarse. Desde la cotizada en el Ibex 35 esperan recibir el visto bueno para la integración y mantener las fechas establecidas en su hoja de ruta. De no ser así, y si la CNMV requiriera más información sobre la operación, esta pasaría a la fase dos y el proceso podría alargarse entre tres y cuatro meses.

No obstante, las previsiones del consejo de Indra son que el cierre de esta compra se produzca en noviembre. Fuentes próximas a la operación explican a este periódico que la venta se aprobará en la junta de accionistas que Hispasat celebrará a finales del mes que viene, y que la adquisición se completará entre el 24 y el 30 de noviembre. No obstante, «la integración llevará más tiempo», admiten.

Entre los flecos que quedan por determinar está la composición del consejo de la compañía especializada en satélites de comunicaciones. «Creo que Hispasat está muy bien gestionada», destacó Escribano a principios de mes en un evento en el que compartía mesa de debate con el consejero delegado de Hispasat, Miguel Ángel Panduro, y otros directivos del sector.

En concreto, a Indra la parte de Hispasat que más le interesa es Hisdesat, la rama de satélites militares de la empresa. Actualmente, y mientras no se cierre la operación, el capital social de Hisdesat se divide entre Hispasat (43%), el Ministerio de Defensa, a través de Isdefe (30%), Airbus (15%), la propia Indra (7%) y la vasca Sener (5%). Defensa ya ha anunciado que venderá un 0,1% de su capital a Indra para que, cuando se complete la compra de Hispasat, también alcance el 50,1% de Hisdesat.

Con esta integración, Indra sumará un nuevo encargo del Ministerio de Industria a la decena de programas de modernización del Ejército que recibió la pasada semana del propio Ministerio, valorados en torno a 6.000 millones de euros. A ello se añade otra prefinanciación de 1.011,9 millones de euros al 0% para financiar el programa 'PAZ 2', dos satélites que mejorarán las capacidades de observación de la Tierra que actualmente ofrece el satélite 'PAZ 1', en servicio desde 2018 y cuya vida útil concluirá a finales de esta década. Este proyecto ha sido adjudicado a Hisdesat.

Otras operaciones en marcha

Con la compra de Hispasat e Hisdesat, Indra cumple uno de los hitos marcados en su plan estratégico liderado por José Vicente de los Mozos, CEO de la compañía, y «que será revisado en los primeros meses del próximo año», avanzó en verano Ángel Escribano, presidente. Ambas compañías ya estaban en el radar del grupo antes del cambio en la presidencia de la sede madrileña de Alcobendas, que acabó con Marc Murtra, anterior presidente, incorporándose a Telefónica. A ese interés se han sumado más compañías, entre ellas Escribano Mechanical and Engineering (EM&E), que se integrará mediante una «fusión entre iguales», según fuentes conocedoras de la operación, y sin canje monetario.

No obstante, la integración de esta compañía propiedad de los hermanos Escribano —presidente uno y consejero dominical de Indra el otro— se producirá ya en 2026. La operación «se cerrará antes de final de año», aunque quedan detalles por pulir, como el canje de acciones, la valoración económica de EM&E y la ampliación de capital que deberá acometer la cotizada del Ibex 35, que sigue marcando máximos históricos en el parqué, con una revalorización del 156% y una capitalización bursátil que roza los 8.000 millones de euros.