Indra no descarta nuevas adquisiciones tras la compra de Hispasat

«No es solo una adquisición, es un paso adelante en el sector». Con estas palabras, el consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, ha definido la compra del 89,68% de Hispasat y del 36% de Hisdesat a cambio de 725 millones de euros ... . Con este movimiento adoptado por mayoría y no por unanimidad -destacó Ángel Escribano, nuevo presidente de la compañía-, Indra se hace con el control total del espacio bajo la denominación Indra Space Newco, una compañía que espera lograr los 1.000 millones de euros en ingresos para finales de esta década.

Esta operación, sumada a la de Deimos en 2024, provoca un terremoto en el panorama espacial y supone la creación de un nuevo líder en defensa y espacio. Pero este no es la única salida al mercado. «Vamos a buscar nuevas oportunidades de mercado para Indra Space», destacó De los Mozos en una conversación con analistas. El objetivo es «crear el líder espacial europeo», añadió. «Tenemos otras compras entre manos», apostilló Escribano.

Minutos antes de esta presentación ante expertos financieros, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, consideró esta operación este lunes una «muy buena noticia para España» pues refuerza a «una empresa estratégica en un sector clave hacia adelante», como es el de la tecnología industrial en el ámbito de la Defensa.

Según explica la compañía, la doble adquisición de empresas satelitales responde al objetivo «de asegurar el control de las comunicaciones en el espacio, con una importancia creciente tanto en el mundo civil como militar». Además de «responder a la necesidad de España de contar con un gran actor tecnológico nacional».

El objetivo de Indra con su filial Space es alcanzar una «cuota de mercado relevante» en el sector espacial y presentarse como un competidor frente a las ambiciones de Elon Musk con Space X y Jeff Bezos con Blue Origin. En primer lugar, pretende aumentar su presencia en programas clave para convertirse en un Tier-1 europeo. Ya está posicionada en iniciativas importantes como IRIS2, Galileo, EGNOS y Copernicus, y aspira a expandirse a futuras oportunidades como la Vigilancia Espacial, LEO PNT y los programas de Observación de la Tierra de próxima generación. «No nos interesan los lanzamientos», aclaró el CEO de Indra

En el mercado español, la compañía ya trabaja en programas críticos como SpainSat NG y PAZ para garantizar la soberanía nacional y tiene como objetivo impulsar los próximos programas estratégicos, como Signal Intelligence o SEOT para la observación óptica de la Tierra.

Clave para Indra

Este movimiento, que Indra señala como clave para la consecución del Plan Estratégico de la compañía, será beneficioso para el mercado ya que «se beneficia de vientos de cola y de una creciente inversión privada, y se espera un crecimiento del mercado a largo plazo (con repuntes anuales del 9%), en un entorno que evoluciona hacia un aumento de las aplicaciones basadas en el espacio, los servicios digitales y programas como IRIS2». «Se espera que estas sinergias generen entre 20 y 30 millones de euros de ebitda en 2026 y que crezcan hasta entre los 50 y 70 millones de euros en 2030», acalaró De los Mozos.

En cuanto al negocio de gestión del tráfico aéreo, los satélites de Hispasat e Hisdesat contribuirán en las soluciones de comunicación, navegación y vigilancia para garantizar operaciones fluidas y seguras de los aviones, mejorando la eficiencia y la seguridad en los espacios aéreos mundiales«. Además, la conectividad satelital permitirá a Indra impulsar la soluciones del Internet de las Cosas (IoT) e inteligencia artificial, «como la conectividad ferroviaria, la operación de vehículos autónomos o la vigilancia de infraestructuras, redefiniendo la forma en que monitoreamos y administramos flotas y sistemas de movilidad».

Un socio para Minsait

En su intervención, De los Mozos también aseguró que la compañía sigue trabajando en la búsqueda de un socio para su filial tecnológica, Minsait, aunque ha advertido de que la entrada de un inversor solo se producirá «al precio adecuado».

«Para nosotros Minsait es un buen activo. Continuaremos buscando un socio, pero vamos a discutirlo al precio adecuado, porque tenemos una estrategia clara», subrayó el directivo español.

En los últimos días, los rumores del mercado han apuntado a una compra de por parte de Telefónica. «Le deseo lo mejor a Murtra he trabajado con él de forma excelente en los últimos tres años», señaló De los Mozos. «¿Telefónica? No lo sé, puede ser o no. Lo que está claro es que esta venta la realizaremos cuando nos permita hacer otra inversión que nos proporcione también rendimiento».