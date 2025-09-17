El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Nvidia. Reuters

China prohíbe a sus tecnológicas comprar chips de Nvidia para el desarrollo de la IA

La decisión avanza que la industria del gigante asiático ha alcanzado la madurez necesaria para independizarse de los productos estadounidenses para competir de tú a tú con EE UU

José A. González

José A. González

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 14:05

China aplica a Estados Unidos la ley del «ojo por ojo, diente por diente». Y lo que era una recomendación ahora es una prohibición: «No ... se puede comprar chips de inteligencia artificial a Nvidia». Una decisión que va más allá de una respuesta industrial y puede esconder algo más: la soberanía tecnológica de China en el sector de la inteligencia artificial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos detenidos en una nueva reyerta con machetes y espadas ninja entre bandas latinas en Valladolid
  2. 2 Seis heridos, entre ellos un menor, en un accidente en la Ciudad de la Comunicación
  3. 3

    Las empresas de Valladolid no encuentran trabajadores: el 88% tiene problemas para cubrir vacantes
  4. 4 Tres accidentes en apenas una hora en la misma calle de La Rondilla dejan dos heridos
  5. 5 Las elecciones en Castilla y León se celebrarán el 15 de marzo si no se adelantan las generales
  6. 6

    El Ministerio inicia el largo camino hacia la disolución de Valladolid Alta Velocidad
  7. 7 Cuatro activistas que intentaron interrumpir la contrarreloj llevan a los juzgados la actuación policial
  8. 8 Detenida una casera por expulsar a su inquilino sin ningún motivo
  9. 9

    El secreto de la columna falsa de la Plaza Mayor de Valladolid
  10. 10 Muere Robert Redford a los 89 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla China prohíbe a sus tecnológicas comprar chips de Nvidia para el desarrollo de la IA

China prohíbe a sus tecnológicas comprar chips de Nvidia para el desarrollo de la IA