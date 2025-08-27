El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Nvidia. Reuters

Nvidia pone a prueba la fe de Wall Street en la inteligencia artificial

El consenso del mercado espera fuertes ganancias, pero les preocupa el impacto que puede tener en sus cuentas la guerra comercial de Estados Unidos y China

José A. González

José A. González

Miércoles, 27 de agosto 2025, 12:52

A un lado y al otro del Atlántico, los informes bursátiles de principio de semana avisaban: «Wall Street comienza el lunes con la mirada puesta ... en los resultados de Nvidia». Sin embargo, el gigante tecnológico no presenta sus cuentas hasta bien entrada la noche de este miércoles, pero la compañía dirigida por Jen-Hsun Huang mueve los mercados y sus chips mueven, ahora mismo, el mundo. La fe, casi inquebrantable, de los inversores en el desarrollo de la inteligencia artificial se pone hoy a prueba con las cuentas del segundo trimestre fiscal de la principal proveedora de procesadores que alimentan los cerebros de los sistemas de IA más avanzados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La tarjeta Buscyl llegará a 130.000 usuarios este lunes a través de un código QR
  2. 2

    Destrozan y roban material valorado en 12.000 euros de una peluquería de Delicias
  3. 3

    El único detenido por el tiroteo mortal de Ávila pidió el alta voluntaria en el Río Hortega
  4. 4 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  5. 5 Adelanta a más de 170 kilómetros por hora a la Policía y acaba detenido por no tener carné
  6. 6

    La autopsia confirma que el joven marroquí hallado en la carretera de San Román murió atropellado
  7. 7 Baja las verjas para evitar que un hombre robe en su súper de Farnesio
  8. 8 El Gadis que revitalizará las Galerías Avenida del Paseo de Zorrilla abre este jueves
  9. 9 La autopsia descarta el homicidio en la muerte de un subinspector de la Policía Nacional en Valencia
  10. 10 «Ronaldo estaba muy triste el día de la venta... No se quería ir así»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Nvidia pone a prueba la fe de Wall Street en la inteligencia artificial

Nvidia pone a prueba la fe de Wall Street en la inteligencia artificial