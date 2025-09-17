El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Logotipo de Huawei en una feria comercial de Alemania. EFE

Bruselas avisa de que el contrato de Interior con Huawei presenta «riesgos de injerencia extranjera»

La Comisión advierte al Gobierno de que la adjudicación crea una «dependencia» con un proveedor considerado «de alto riesgo» en un sector crítico

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 12:27

La polémica por un contrato del Ministerio de Interior con la empresa china Huawei ha llegado a Bruselas. La vicepresidenta de la Comisión Europea para ... la Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, advirtió este miércoles del riesgo de injerencia extranjera que plantea este contrato del Gobierno de España al crear una «dependencia» con un proveedor considerado por la Unión Europea (UE) de «alto riesgo» en un sector crítico como es el Ministerio de Interior.

