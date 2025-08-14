Los conductores afrontan la operación salida del puente de agosto con los carburantes en mínimos del verano

Los abaratamientos de la gasolina y el diésel en la última semana darán un respiro al bolsillo de los consumidores en la operación salida del ... puente de agosto, una de las salidas más importantes de la temporada estival en la que la DGT prevé más de siete millones de desplazamientos desde este jueves y se prolongará hasta el domingo.

El diésel se abarata por segunda semana consecutiva -un 0,63%- y el litro se paga de media a 1,423 euros, su nivel más bajo desde finales de junio, según confirmó este jueves el Boletín Petrolero de la UE. En el caso de la gasolina, el litro registra su segunda caída, con un descenso del 0,2% con respecto a la semana previa y se sitúa en 1,483 euros, en niveles que no se veían desde mediados de junio. En ambos casos, el precio se mantiene lejos de los máximos que se registraron en julio de 2022, cuando la invasión rusa de Ucrania disparó los carburantes a su máximo histórico, claramente por encima de los dos euros por litro, y el Gobierno se vio obligado a activar una subvención universal de 20 céntimos por litro

Con los precios actuales, llenar un depósito medio de 55 litros de diésel tiene un coste de unos 78,26 euros, unos 1,98 euros menos que en las mismas fechas del año pasado, cuando ascendía a casi 80,24 euros. Para los vehículos de gasolina, llenar un depósito medio (55 litros) supone un desembolso actualmente de unos 81,56 euros, unos 5,9 euros menos que en 2024, cuando suponía unos 87,45 euros.

El precio de los carburantes no depende solo del precio del petróleo, sino que está vinculado a su cotización específica en los mercados internacionales que es independiente de la del 'oro negro', de los impuestos, del coste de la materia prima y de la logística y los márgenes brutos de las estaciones de servicio. Además de que se suele producir cierto decalaje hasta que los movimientos del petróleo se trasladan al surtidor.

El barril de Brent, de referencia en Europa, se mueve cotiza en el entorno de los 66 dólares, un 18% por debajo de los niveles en los que cotizaba hace justo un año.

Diferencias de precio por gasolinera

No obstante, repostar en una estación de servicio u otra puede alcanzar diferencias de hasta los 79 céntimos por litro de combustible en las gasolineras de una misma provincia, según datos de un estudio de Facua- Consumidores en Acción. El informe, realizado sobre un análisis de los precios de más de 10.000 puntos de venta, destaca que la variación puede llegar así a alcanzar los 39,50 euros al llenar un depósito de 50 litros. Las diferencias de precios en los establecimientos de una misma provincia oscilan entre los tres céntimos del GLP en Palencia y los 79 céntimos del gasóleo A en Murcia. En el caso de Ceuta y Melilla, las variaciones se reducen a los dos céntimos tanto en el diésel como en la gasolina 95.

Las mayores variaciones en los precios de la gasolina 95 están en Granada, con 62 céntimos, Barcelona, con 53 céntimos, y Murcia, con 51 céntimos. Las menores diferencias están en Ceuta y Melilla, con dos céntimos, seguidas de Ourense, con 20.