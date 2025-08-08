El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Peaje de Martorell en la AP7 este miércoles en el que algo más de 550 kilómetros de autopistas de peaje EFE

Circular por el peaje más caro cuesta ocho veces más que transitar por el más barato

El coste de recorrer un túnel de tres kilómetros en Vizcaya asciende a 50 céntimos frente a los 6 céntimos del tramo más económico en Galicia

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Viernes, 8 de agosto 2025, 00:39

En agosto, el mes de vacaciones por excelencia, los peajes se convierten en un gasto importante de los desplazamientos por carretera en función de la ... hora y la zona geográfica por la que se circule. Las diferencias tarifarias pueden ser de hasta ocho veces el valor de la más cara y la más barata, según un estudio elaborado por Automovilistas Europeos Asociados (AEA).

