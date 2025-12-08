El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cola en una sucursal de kutxabank E.C.

La banca mediana liderará la guerra hipotecaria en 2026 con más tipos fijos y mayor vinculación

Los expertos creen que el 'boom' de la demanda se mantendrá pese al previsible encarecimiento de los préstamos y un euríbor entre el 2% y el 2,3%

Clara Alba

Clara Alba

Lunes, 8 de diciembre 2025, 00:05

Comenta

Hipotecas un poco más caras, predominio de los tipos fijos y, sobre todo, mayor vinculación para conseguir los mejores intereses. Con los objetivos de 2025 ... prácticamente finiquitados, los bancos comienzan a preparar ya su estrategia comercial de cara a 2026, en un entorno en el que se prevé que los precios de la vivienda sigan escalando posiciones, con subidas de entre un 5% y un 8% para las compraventas y de entre un 7% y un 10% en los alquileres, según la firma especializada UCI.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La jueza decreta el ingreso en prisión del jefe de Estupefacientes de Valladolid
  2. 2

    Comienzan a declarar los arrestados por la operación en la que cayó el jefe antidrogas de Valladolid
  3. 3

    Este es el protocolo que se aplica a los agentes que entran en prisión
  4. 4 El jefe de Estupefacientes de Valladolid pasa este domingo a disposición judicial
  5. 5

    El último esqueleto de la crisis cumple 15 años de ocupaciones, incendios y miseria en San Isidro
  6. 6

    Isabel Rivero: «La Iglesia es un bar tranquilo y con buena música donde hemos realizado pesajes de boxeo»
  7. 7

    Trasladada al hospital con quemaduras tras incendiarse un colchón en su vivienda
  8. 8

    Cápsulas que fotografían el intestino rastrean lesiones digestivas a 450 pacientes
  9. 9

    Un informe técnico pedía, en 2022, la sustitución de toda la lámina impermeable de la Plaza Mayor
  10. 10

    Tres detenidos tras ser pillados en el 29 de octubre con cien gramos de cocaína

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La banca mediana liderará la guerra hipotecaria en 2026 con más tipos fijos y mayor vinculación

La banca mediana liderará la guerra hipotecaria en 2026 con más tipos fijos y mayor vinculación