El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cada vez más familias se endeudan para consumir. Efe

La banca dispara el crédito a las familias al mayor ritmo desde finales de 2008

El boom inmobiliario y la fuerte demanda de préstamos al consumo anticipan un año récord en el sector

Clara Alba

Clara Alba

Lunes, 1 de diciembre 2025, 11:30

Comenta

El sector bancario va camino de cerrar uno de sus mejores años en términos de negocio. El boom inmobiliario y la fuerte demanda de préstamos ... al consumo dispararon en octubre el crédito a las familias un 4,05%, el mayor ritmo de crecimiento desde diciembre de 2008, hasta un saldo total de 708.976 millones de euros, según datos del Banco de España.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El aparcamiento de tierra de la avenida de Segovia se convierte en blanco de robos en coches
  2. 2 Soterrarlo todo
  3. 3

    La carretera se cobra la vida de seis jóvenes este domingo
  4. 4

    Condenada a devolver 23.000 euros de pensión por empadronarse su hijo en su casa
  5. 5

    Esta semana comienzan las demoliciones en la estación de trenes de Valladolid
  6. 6

    Covaresa se despide de su único quiosco después de tres décadas
  7. 7

    El asesino de Eli, un año marcado por la delincuencia tras salir de prisión
  8. 8

    El último trámite antes del juicio por la muerte de Esther López
  9. 9

    Adiós a Musicarium, el «hogar para músicos» de todas las edades y niveles
  10. 10

    «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La banca dispara el crédito a las familias al mayor ritmo desde finales de 2008

La banca dispara el crédito a las familias al mayor ritmo desde finales de 2008