Directo | Pablo Carreño - Matteo Berrettini

11ª FINAL DE LA ‘ARMADA’. Está será la 11ª final que disputa España en la Copa Davis, logrando el título en seis de las 10 disputadas hasta el momento. Las primeras fueron en 1965 y 1967, perdiendo en ambas contra Australia y posteriormente ha sido capaz de ganar en seis de las ocho siguientes, la última, como comentamos anteriormente, en 2019 frente a Canadá.