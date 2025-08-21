El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Beltrán Ortega, con el balón, durante un partido con la selección española M18. El Norte
Rugby

Del Top 14 al Pepe Rojo: Beltrán Ortega regresa al VRAC

El jugador, formado en la cantera del club e internacional con la selección española, vuelve a Valladolid tras su etapa en el ASM Clermont Auvergne

El Norte

El Norte

Valladolid

Jueves, 21 de agosto 2025, 12:41

El VRAC Quesos Entrepinares incorpora a su plantilla para la temporada 2025/26 a Beltrán Ortega Martín, jugador formado en la cantera del club e internacional con la selección española. Ortega regresa a Valladolid tras completar una etapa de formación y competición en el ASM Clermont Auvergne, uno de los equipos de referencia del Top 14 francés.

Con 20 años, el jugador vallisoletano reforzará la posición de ala, aportando velocidad, solidez defensiva y experiencia en competiciones de alto nivel. Su trayectoria combina juventud, proyección internacional y un fuerte vínculo con el VRAC, entidad en la que comenzó a jugar a los seis años.

Hijo de Javier Ortega «Pipeta», uno de los fundadores del club, y con lazos familiares con Perico Martín, referente del rugby a siete español, Beltrán ha estado ligado al rugby desde sus inicios. Durante su paso por las categorías inferiores del VRAC fue campeón de España M14, conquistó varios títulos en el Torneo Melé y alcanzó distintos subcampeonatos nacionales.

En 2020 se incorporó a la academia del ASM Clermont, donde completó su formación y firmó un contrato semiprofesional tras alcanzar la mayoría de edad. Con el equipo «Espoir» debutó anotando un ensayo y también participó en las series de Seven de Francia.

A nivel internacional, ha sido convocado por España en categorías M18 y M20. En el último Mundial M20 disputado en Italia, fue una pieza clave del equipo nacional, compartiendo protagonismo con otros jugadores formados en la cantera quesera como Pablo Mateos y Teto Gómez.

El regreso de Beltrán Ortega supone un refuerzo estratégico para el VRAC Quesos Entrepinares, que incorpora a un jugador con presente y futuro en el rugby español.

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

