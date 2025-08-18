El VRAC ficha a un ex del Chami para su delantera

El Norte Valladolid Lunes, 18 de agosto 2025, 12:52 Comenta Compartir

Mastouri llega procedente del Club de Rugby Málaga, donde disputó la última campaña en la División de Honor B. Su regreso a la máxima categoría supone un nuevo impulso a su carrera, en la que ya ha dejado huella con equipos como El Salvador —con el que alcanzó las semifinales de Copa y Liga en la temporada 2023-2024—, Belenos y Club de Rugby La Vila.

Formado en el CD Universidad de Granada y Jaén Rugby, el nuevo jugador quesero ha acumulado una valiosa experiencia internacional en el US Dax Rugby Landes (Francia) y Brighton Blues (Inglaterra). Esta trayectoria le ha permitido desarrollar un perfil físico, técnico y táctico muy completo, destacando por su contundencia en los contactos, su capacidad de trabajo en defensa y su movilidad en el juego abierto. Su polivalencia le permite desempeñarse tanto en la segunda como en la tercera línea.

Desde el entorno del VRAC se valora su llegada como un refuerzo estratégico para una plantilla que busca profundidad y versatilidad en la delantera. Además de su aportación en el terreno de juego, Mastouri ha demostrado un firme compromiso con el desarrollo del rugby base, participando en iniciativas como el programa «Deporte en Acción» del Ayuntamiento de Málaga, donde compartió su experiencia con jóvenes deportistas.

Con esta incorporación, el VRAC Quesos Entrepinares continúa construyendo un proyecto sólido y ambicioso.