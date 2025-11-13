Inglaterra se instala en Valladolid con el reto de superar el listón de Fiyi

Los nubarrones amenazan el fin de semana en Valladolid, con ventiscas y lloviznas que condicionarán la asistencia de público al España-Inglaterra A del sábado en ... el Zorrilla; faltan dos días para el partido, pero el ritmo de venta de entradas aventura a sospechar que no se alcanzará el aforo de más de 16.000 espectadores que se alcanzó en el España-Fiyi del pasado mes de noviembre, todavía récord en un partido de los Leones.

El presidente de la Federación Española, el vallisoletano Juan Carlos Martín 'Hansen', reconoce que, ahora mismo, tiene colocadas doce mil entradas, tres cuartas partes producto de venta directa, y el resto de los convenios con las instituciones, «esperamos que el sábado, a partir de las tres, empiece a hacer bueno, y que a las cinco, la hora del partido, el tiempo sea aceptable, y que después no llueva y la fanzone sea un éxito».

No parece que la taquilla sirva para cubrir el presupuesto del partido, que alcanza los 600.000 euros. «Nuestra idea era sacar el cincuenta por ciento de los ingresos con la venta de entradas, ya veremos si llegamos o no». Un coste elevado que explica el presidente de la FER, «hay que pagar a estos señores, que juegan en la primera liga inglesa, son jugadores profesionales, y el equipo viene con todos los gastos pagados por nosotros; están alojados en el AC y, por cierto, están encantados, les gusta mucho Valladolid, les hemos explicado la importancia de la ciudad en el descubrimiento de América o como capital de un imperio, saben que están en un punto importante de rugby».

Ampliar Jugadores de España e Inglaterra A posan en la Plaza Mayor, escoltando al alcalde y autoridades. Aida Barrio

'Hansen' saltó de las cifras a las letras. «España tiene el mejor equipo de su historia, vamos a competir contra un equipo que todavía está muy lejos de nuestro nivel, estamos en un camino de crecimiento, es un rugby de primer nivel mundial, diría que hay tres grandes escuelas de rugby y una de ellas es la inglesa; jugar partidos de este nivel, como el del sábado ante Irlanda, nos permite dar los pasos para en los próximos años seguir creciendo en el ranking».

«Entiendo que pueda haber cierto miedo, pero también estamos acostumbrados a escuchar que el rugby estropea el césped, y vemos partido tras partido que no es así», aclara 'Hansen' ante la preocupación por el estado del terreno de juego del Zorrilla, que tendrá que afrontar tres partidos en seis días, el liguero contra Las Palmas, el de rugby y el del Trofeo Ciudad de Valladolid.

Fuera de Valladolid hay escopetas cargadas para glosar que la atención por el partido en la ciudad esté por debajo de la previsión. «Estamos diversificando mucho y el rugby tiene que ser generoso, ir a todos los lados, en Valladolid vamos a seguir creciendo y hemos decidido apostar con las Series Mundiales del Seven, hemos definido siete zonas de desarrollo, no tiene que haber celos».

La jornada sirvió para reunir a las dos selecciones, España e Inglaterra A, en la Plaza Mayor y en el Ayuntamiento, donde fueron recibidos por el alcalde Jesús Julio Carnero, y las concejalas Mayte Martínez y Blanca Jiménez; a ellos se unió Francisco Blanco en su doble condición de edil consistorial y de hombre de rugby.

Junto a ellos, como un León más, el vallisoletano Beltrán Ortega, jugador del VRAC, una de las apuestas de futuro del seleccionador Pablo Bouza. «Es un honor representar a Valladolid y al VRAC en la selección, muy contento de estar aquí; Inglaterra sacará un equipo joven, hay muchos que estuvieron en el Mundial de Italia. Ahora estoy con Iberians y con España, a partir de febrero la Federación nos libera y ya tengo ganas de jugar en Pepe Rojo».