Un jugador de España firma un oval en la Plaza Mayor.

Un jugador de España firma un oval en la Plaza Mayor. Aida Barrio
España-Inglaterra A, en Zorrilla

Inglaterra se instala en Valladolid con el reto de superar el listón de Fiyi

La Federación Española reconoce que tiene 'colocadas' doce mil entradas, con esperanzas de que el tiempo mejore el sábado

J. C. Cristóbal

Jueves, 13 de noviembre 2025, 19:48

Los nubarrones amenazan el fin de semana en Valladolid, con ventiscas y lloviznas que condicionarán la asistencia de público al España-Inglaterra A del sábado en ... el Zorrilla; faltan dos días para el partido, pero el ritmo de venta de entradas aventura a sospechar que no se alcanzará el aforo de más de 16.000 espectadores que se alcanzó en el España-Fiyi del pasado mes de noviembre, todavía récord en un partido de los Leones.

