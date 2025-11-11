Los Leones preparan en Pepe Rojo el asalto al Zorrilla

Los Leones ya afilan sus garras en Valladolid con el deseo de no pincharse con las espinas que La Rosa les planteara el sábado en ... el José Zorrilla, segunda estación de esta ventana de enero que se abrió hace unos días en Leganés con una contundente, y también digna, derrota contra Irlanda A. La serie se cerrará en Málaga contra Fiyi, el equipo que conoció el Pisuerga hace justo un año.

La selección española realizó su primer entrenamiento en la ciudad en los campos de Pepe Rojo, con doble presencia local en labores auxiliares: Miguelón Velasco con la preparación del entrenamiento de la línea de tres cuartos y Pablo Pérez, con el utilaje y la intendencia. Sobre el campo, sin jugadores pucelanos como hace un año con Álex Alonso y Jacobo Ruiz, la representación del rugby de Valladolid se ciñó a Martiniano Cian, Álex Saleta, Beltrán Ortega, los tres del VRAC, y Matheo Triki, de El Salvador.

La lista de 32 presentada por Pablo Bouza presenta la gran novedad de Samuel Ezeala, que podría debutar como León en categoría absoluta; respecto al partido de Butarque, también entran en la convocatoria Joel Merkler y Raphael Nieto, tres refuerzos que llegan desde las ligas francesas; Güemes, Rus y Vázquez completan la rueda de cambios. Entre los que salen destacan los nombres del capitán Zabala, del pateador López Bontempo, que cuajó un gran partido en el España-Fiyi de Zorrilla, y el quesero Raúl Calzón.

Inglaterra A llegará con las heridas abiertas que le dejó el 14-31 del pasado fin de semana contra los All Blacks XV, dos 'segundos equipos' que solo perderían contra los grandes en una Copa del Mundo. «Inglaterra A va a ser igual o más duro que Irlanda A, durante la semana hablamos mucho de su velocidad de juego y cometimos muchos errores no forzados. Para nosotros es subir un escalón el tener estos tres rivales en la ventana de noviembre, es un aprendizaje porque no estamos acostumbrados a jugar a este ritmo», apunta el rosarino Pablo Bouza, seleccionador de los Leones.

«Necesitamos más partidos como estos, nuestro equipo está arrancando y puede competir contra cualquier equipo del Tier 2, de los que estamos entre los puestos 14 y 22 [España es 14º en el ranking mundial], contra los del Tier 1 o sus segundos equipos estamos arrancando», admite para no llevarse las manos a la cabeza por los resultados. «Cada vez vienen más jugadores de Francia, tenemos una disponibilidad mayor, los partidos de Iberians nos vinieron muy bien porque los jugadores vinieron muy bien físicamente y llegaron descansados, pero los rivales eran otros, tanto la Federación como nosotros buscamos que la competencia el año que viene sea mayor».

Pablo Bouza valora de forma positiva la vuelta de España al Zorrilla. «Valladolid es una ciudad de rugby, el marco contra Fiyi fue muy bueno y fue el partido con mayor cantidad de personas, es importante que el sábado pueda ir también mucha gente; creo que Fiyi se llevó una sorpresa con nosotros en la primera parte y vendrán más preparados [de cara al tercer partido en Málaga».

El talonador del Stade Français, Álvaro García, repetirá como capitán en el Zorrilla; con solo 22 años, es el abanderado de la joven hornada de jugadores que surgen del M20. «El partido contra Inglaterra es una gran oportunidad para crecer como equipo, nos servirá para tener más rodaje como conjunto y para demostrarnos, partido a partido, que queremos estar en el Mundial, como se ha visto en el entrenamiento, hay una competencia sana dentro del campo», admite el de Sant Cugat.

«Estamos encantados de volver aquí porque sabemos que hay una gran afición al rugby, que aquí podemos tener un estadio muy lleno ante estos grandes equipos; Inglaterra, aunque sea el A, está a otro nivel, nos enfrentaremos a jugadores que estar en el máximo nivel de la liga inglesa».

Pese a su juventud, Álvaro García habla con la jerarquía que le concede el brazalete. «Siempre hay aspectos en los que podemos seguir mejorando, el trabajo en equipo, la vida en grupo, están siendo fantásticos, creo que estamos un pasito por delante respecto a un año, pero hay que mejorar en la toma de decisiones; este equipo es fuerte, pero siempre hay lesiones, jugadores que no pueden venir, y el equipo ideal de España será el que esté en el Mundial».

García, como talonador, quiere dar un último impulso para que el sábado Zorrilla reviva una fiesta del rugby. «Te repetiría lo que ya dije hace un año contra Fiyi, será un gran partido, pocas veces veremos en España rivales de este nivel, y es una oportunidad jugarlo en una ciudad con tanta pasión por el rugby, creo que es un buen momento para atraer a toda esa gente que no conoce tanto el rugby».