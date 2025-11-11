El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Entrenamiento de Los Leones en Pepe Rojo este martes. FER
Rugby

Los Leones preparan en Pepe Rojo el asalto al Zorrilla

Pablo Bouza convoca a cuatro jugadores de los equipos de Valladolid: Cian, Saleta, Ortega, del VRAC, y Triki, de El Salvador

J. C. Cristóbal

J. C. Cristóbal

Martes, 11 de noviembre 2025, 22:14

Comenta

Los Leones ya afilan sus garras en Valladolid con el deseo de no pincharse con las espinas que La Rosa les planteara el sábado en ... el José Zorrilla, segunda estación de esta ventana de enero que se abrió hace unos días en Leganés con una contundente, y también digna, derrota contra Irlanda A. La serie se cerrará en Málaga contra Fiyi, el equipo que conoció el Pisuerga hace justo un año.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

