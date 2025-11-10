Juan Carlos Martín Sánchez, 'Hansen' para todos los que conocieron en la tercera línea de El Salvador campeón de 1991, cumple tres años y medio ... al frente de la Real Federación Española de Rugby, un tiempo en que los leones salieron de las tinieblas de las descalificaciones y volverán a una Copa del Mundo; un largo camino que pasa por su casa: Valladolid.

-¡Vaya noviembre que nos espera a los aficionados al rugby!

-Hay mucho trabajo detrás para llegar a este mes de noviembre, nos ha costado muchísimo traer a Irlanda, Inglaterra y Fiyi, es una ventana histórica y se ha hecho gracias a la confianza que hay en España y a que hemos pasado del puesto 20º en el ranking al 14º.

-Zorrilla repite.

-Lo llevamos a sitios donde consideramos que el evento tiene que ser un éxito, el partido más relevante es el de Inglaterra y por eso lo hemos llevado a Valladolid porque el estadio Zorrilla es el ideal.

-El cartel es de primer nivel.

-Aunque son los segundos equipos de Irlanda e Inglaterra, son equipazos, muchos jugadores que se enfrentarán a España estarán en el VI Naciones, entrenan todos juntos, y serán capaces de meter cien puntos a más de un equipo mundialista.

Queremos medirnos a estos equipos grandes porque nuestra estrategia es llegar a estar, en los próximos cinco años, entre los once primeros; es un reto enorme ponernos a la altura de Georgia, Italia o Fiyi, ya hemos pasado a Estados Unidos, Samoa, Portugal o Rumanía, que hace dos años nos parecía imposible.

-Esta ventana de otoño es un aperitivo.

-Tenemos las Series Mundiales del Seven, que serán en Valladolid, y que próximamente presentaremos en detalle, las finales de la Copa de Europa de clubes en Bilbao, las de selecciones el año que viene en Madrid, España será confirmada como candidata a organizar el Mundial de 2035; este despegue se basa en la confianza, no solo en los resultados deportivos, sino también en la capacidad de organizar eventos de primer nivel.

-El salto es brutal.

-Queremos que el rugby se posicione como uno de los grandes deportes de esta sociedad en España, que la Federación Española en los próximos diez años esté entre las tres primeras de España, y eso pasa por un cambio estratégico fundamental, y esto pasa por una transformación de todas las bases del camino de alto rendimiento, el sub 18, el sub 20, el equipo profesional que antes no teníamos. Estamos dando pasos para demostrar que el rugby español puede llegar a donde quiera.

-Hace un año comentó que España será el puente del rugby con América.

-Esto va a ser así cada vez más, no solo con Latinoamérica, también con Europa, y es que estamos rodeados por los países del VI Naciones. Hace semanas estuve en Londres en la asamblea de World Rugby y España está de moda, nos felicitan las federaciones de Líbano, de Marruecos, de India, por ayudarlos; nos preguntan cómo lo hemos hecho, somos subcampeones del mundo Seven, cómo habéis ganado a los All Blacks, o a Australia y Francia. Están flipados.

-¿El nivel está consolidado?

-Los españoles, cuando nos dan medios, también sabemos competir, hemos pasado de ser simples espectadores a estar posicionados en primera línea, queremos ir a los mundiales y ganar partidos; esta ventana nos servirá para ver cómo funciona nuestro nuevo modelo, hemos liberado a treinta jugadores que se dedican a la Federación Española, ahora controlamos las cargas de entrenamiento, las recuperaciones, la alimentación, y luego les liberamos para que sigan compitiendo, los cedemos a los clubes y no al revés, como hasta ahora; a los clubes no les cuesta dinero y es la Federación la que paga los costes de estos jugadores.

-¿El seleccionador Bouza aporta continuidad?

-En la ventana de verano ganamos en Estados Unidos y Canadá, que no es fácil porque estaban en fase de clasificación para el Mundial; dicen que en Estados Unidos no se juega al rugby, pero tienen 850.000 fichas, nosotros solo 40.000, y en la gira de hace dos veranos en el Pacífico se ganó a Tonga, casi a Samoa; estamos empezando a encajar todas las piezas, tenemos un modelo, tenemos a muchos más jugadores en el sistema y ahora quieren venir, antes no era tan fácil que los jugadores dejaran las ligas francesas para venir.

-¿Con Valladolid como protagonista?

-Valladolid es parte de ese camino, hay que estar orgullosos de que Valladolid esté ayudando en ese camino de reconstrucción.

-La experiencia de Iberians en Palencia pasó desapercibida.

-Es verdad que los partidos han sido flojos, los rivales no han tenido el nivel que necesitamos, pero hemos tenido entrenamientos fuertes, les hemos podido juntar, ya estamos trabajando como un equipo de alto rendimiento, nuestra intención es que España Emerging pueda competir de forma continua en una franquicia, en una competición tipo URC, que compita como un club como hacemos en las Series Mundiales. El problema es que quizás no haya servido un poco para promoción, como impulso de cara al público; lo llevamos a Palencia, con un estadio fenomenal, pero todavía no es un producto comercial, no esperábamos campos llenos porque la gente no sabe contra quién jugamos o qué se va a ganar.

-Fiyi nos demostró hace un año que están en otro escalón.

-Todavía están un paso por delante, nuestro objetivo es poder competir los ochenta minutos y para llegar a eso se necesitan años de trabajo, tenemos que ser realistas para no caer en la frustración; te pongo un ejemplo, podemos competir para salir a ganar a Georgia, que está por delante de nosotros, pero que solo tiene quince jugadores, ni femenino, ni Seven.

-¿Cada vez estamos más cerca?

-No hay que ir con complejos, estos equipos te pueden meter cincuenta puntos en veinte minutos, pero en los sesenta restantes podemos competir, detalles que nos ayudan testear nuestro nivel juego, el conseguir un ensayo de tres cuartos, una ruptura en defensa, un ataque de maul, un castigo forzado.

-¿Valladolid es plaza fija?

-En Madrid siempre tenemos que tener una sede, y hay un acuerdo con Leganés a largo plazo; estamos encantados de venir a Valladolid, pero tampoco queremos quemar el producto en la ciudad, lo próximo serán las Series Mundiales, que queremos convertir en el acontecimiento deportivo del año en Valladolid y en Castilla y León.

Queremos consolidar este evento como producto, que este primer año funcione con treinta o cuarenta mil espectadores el fin de semana, que funcione el boca-oreja; queremos que se consolide como Dubái, Hong Kong o Ciudad del Cabo, que se consolide Valladolid como lo ha hecho con el Pádel Tour o con Pingüinos, que la gente se acostumbre a venir aquí, que atraiga a masas.

-¿Rugby y algo más?

-Cada ciudad define su estrategia. En Europa hay dos sedes de Series Mundiales, Burdeos y Valladolid, ¿por qué no pensar en experiencias relacionadas con el vino. Burdeos con Saint-Émilion y Valladolid con Ribera del Duero. Y pensar en Castilla y León, no solo en Valladolid; si viene un aficionado francés, inglés o australiano, no solo vendrá el fin de semana, estará toda la semana y hará rutas por la región, no sé, a comer cochinillo a Segovia, podemos atraer un turismo de calidad.

-¿Cuál es el primer balance de televisar la Liga en directo?

-Movistar es la casa del rugby, aquí el aficionado busca el VI Naciones, el Mundial, la Copa de Europa, ahora también la División de Honor masculina y femenina, sus audiencias son superiores a las de Teledeporte, hace tres años los derechos del rugby no valían nada y ahora se han puesto en valor, los patrocinadores de los clubes se ponen en valor.

-Pero cada vez sube menos público al Pepe Rojo.

-Hay mucho trabajo por hacer. Puede que estemos mal acostumbrados con los títulos, hay que confiar en que a partir de ahora haya más jugadores de las bases, con menos extranjeros en la Liga; los clubes tienen que madurar porque sus estructuras son delgadas, la comunicación tiene que atraer al público y fidelizarlo, engancharlo, aunque sé que los clubes hacen un trabajo inmenso, no dan abasto porque están a mil cosas.

-¿Tendremos un jugador vallisoletano en el Mundial? ¿Vendrá por fin Martín Alonso?

-Dependerá del seleccionador, si está en sus planes, vendrá.