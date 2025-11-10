El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Hansen posa con el ovalado en la Plaza Mayor, con el conde Ansurez a su espalda. Iván Tomé

Juan C. Martín Hansen

Presidente Fed. Española de Rugby
«Queremos convertir las Series Mundiales en el evento del año en Valladolid»

El máximo responsable del rugby nacional asegura que «Zorrilla es un estadio ideal y parte del camino, pero tampoco queremos quemar el producto»

J. C. Cristóbal

Lunes, 10 de noviembre 2025, 09:38

Juan Carlos Martín Sánchez, 'Hansen' para todos los que conocieron en la tercera línea de El Salvador campeón de 1991, cumple tres años y medio ... al frente de la Real Federación Española de Rugby, un tiempo en que los leones salieron de las tinieblas de las descalificaciones y volverán a una Copa del Mundo; un largo camino que pasa por su casa: Valladolid.

