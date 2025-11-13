El día que Pepe Rojo soñó con Jonny Wilkinson

6 de diciembre de 2003. Patricio Hermosilla se eleva para llevarse el oval en la touche en el partido ante el Newcastle que terminó con victoria británica (10-71).

J. C. Cristóbal Jueves, 13 de noviembre 2025, 08:47 Comenta Compartir

¿Imaginan qué hubiera supuesto que Pelé chutase en el Zorrilla? ¿O que Michael Jordan se colgara de los aros del Pisuerga? ¿A Muhammad Ali bailando sobre el ring montado en Huerta del Rey? ¿Que Carl Lewis lanzase un desafío al viento en la recta de las pistas del Río Esgueva? ¿O al mismo Eddy Merckx apretando los dientes en un sprint en la Acera de Recoletos? Pues así se sintieron los aficionados al rugby de Valladolid en el otoño de 2003, cuando supieron que el bombo de la Challenge Cup había emparejado a uno de sus dos equipos con el Newcastle Falcons, ¡Jonny Wilkinson en Pepe Rojo!

Jonny Wilkinson era, junto al neozelandés Jonah Lomu, un jugador que había traspasado el círculo cerrado del rugby para convertirse en un deportista universal; ya era uno de los grandes con solo 24 años, y se convirtió en leyenda cuando un drop con el pie derecho, cuando él era zurdo, le dio a Inglaterra la Copa del Mundo de 2003 en Sidney contra Australia, la anfitriona. Lo hizo en el último suspiro de la final. Era un 22 de noviembre, y apenas dos semanas después su equipo jugaba en Valladolid contra el VRAC.

Tom Waits cantaba a la inocencia del que sueña y la afición pucelana despertó ese 6 de diciembre con la realidad de que Wilko no iba a disputar su primer partido como campeón del mundo en Valladolid. Valió la pena la esperanza y la frustración derivó en fiesta porque el partido lo merecía, y así lo entendieron los cientos de aficionados que enfilaron la carretera de Renedo hasta Pepe Rojo. Vino Wilkinson, pero no Jonny, sino su hermano Mark; al mando de los Falcons estuvo Rob Andrews, otra leyenda del Quince la Rosa y maestro de Jonny Wilkinson, apertura titular de Inglaterra en tres Mundiales; y de corto, grandes nombres como los sudafricanos Mark Andrews y Marius Hunter, campeones de la Copa del Mundo del 95, la de Mandela, el inglés Jamie Noon y el tongano Epi Taione. Un equipazo que esa misma temporada ganaría la Copa al Sale Sharks. El resultado fue lo de menos, un contundente 10-71 con dos ensayos de los hermanos Frechilla.

El puente de la Constitución fue una fiesta del rugby porque, al día siguiente del VRAC-Falcons, las puertas del Pepe Rojo se volvieron a abrir para recibir a un histórico, el Harlequins, un club que desde hace muchos años luce la vitola de centenario. El Salvador plantó cara en el partido que más cerca estuvo de la sorpresa, al final dobló la rodilla por 18-31, Ferrán Velazco encandiló a los aficionados y medios de comunicación desplazados desde Londres, y la parroquia chamiza se quedó daltónica ante la paleta de colores de la camiseta arlequinada. Meses más tarde, El Salvador valoró más lo cerca que estuvo de la gesta, y es que el Harlequins se proclamó campeón de esa edición de la Challenge Cup.

Una camiseta de regalo

Los partidos de vuelta, una semana después, se parecieron más a una excursión de estudiantes en viaje de fin de curso que a una competición deportiva; sin ninguna opción en los marcadores, el VRAC disfrutó en Newcastle de conocer y saludar, entonces sí, a Jonny Wilkinson, que regaló una camiseta a la expedición quesera, y El Salvador de jugar a un paso del templo de Twickenham y de cómo Will Greenwood ofrecía la Copa del Mundo a su afición; como anécdota, Esteban Roqué pateó un balón que dio una efímera ventaja de 0-3 a los colegiales.

Fue el fin de semana más intenso en las relaciones de rugby entre Valladolid e Inglaterra, pero no el primero; dos años antes, el VRAC del Canas debutó en Europa contra London Irish, un equipo entrenado por el sudafricano Brendan Venter y talonado por Naka Drotské, campeones del mundo con la Sudáfrica del 95. Los queseros aguantaron el 0-0 durante veinte minutos y después vieron cómo el irlandés les rompía por la izquierda y por la derecha con cuatro ensayos. También cayeron 71 puntos, tanteo que los visitantes ingleses han repetido tres veces en Pepe Rojo, pero la afición se acuerda más del espectacular ambiente que se vivió en el descanso, cuando el césped se convierte en un jardín de infancia al que se lanzaron los aficionados londinenses, con sus pelucas verdes, para verse sepultados por la chiquillería local en una melé de risas y simpatía.

Las visitas de los Harlequins, Falcons de Newcastle y Sales Sharks a Pepe Rojo.

Dos ocasiones más tuvo Wilko para venir a Valladolid con los Falcons, ahora para medirse a El Salvador; al igual que cuatro años antes, el partido llegaba pocos días después de la final de la Copa del Mundo, que perdió Inglaterra ante Sudáfrica. Wilkinson estuvo en el quince titular en Saint-Denis, también Matthew Tait con el número 13, que sí se presentó en Pepe Rojo.

En medio de la lista está la visita del Leeds Tykes, que dejó una bonita historia en la memoria del VRAC. El histórico medio melé Danny Care, con 101 caps con la camiseta de La Rosa, recuerda como uno de sus partidos más especiales el que disputó en una ciudad que se llamaba Valladolid, fue el de su debut con solo 17 años. Mejor recordar esa efeméride que el 121-0 del partido de ida.

El último partido de clubes entre vallisoletanos e ingleses lo protagonizó El Salvador contra Sale Sharks, los tiburones de Salford, una ciudad del área metropolitana de Londres, un equipo contra el que llegó a jugar Víctor Sánchez, retirado este verano con la copa de campeón de Liga en la mochila. Meses más tarde llegó un partido que pasó casi de puntillas, con la parroquia un tanto saturada de rugby en el mes de junio; el VRAC organizó para despedir la temporada un España XV-England Counties, un equipo amateur que apalizó al combinado experimental que presentó el seleccionador Regis Sonnes, con Marrón, Bonan, Nacho Müller y Paco Blanco, hoy concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Valladolid, como protagonistas locales del 6-55. Catorce años después, los Leones intentarán reflejar el salto de calidad en el Zorrilla, a varios kilómetros de distancia del Pepe Rojo.

Reporta un error