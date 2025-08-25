Las dudas que presenta el posible España-Inglaterra B en Zorrilla

J. C. Cristóbal Lunes, 25 de agosto 2025, 13:00 Comenta Compartir

Una vez pasadas las fiestas de la Virgen de la Asunción y de San Roque, el rugby sale del letargo estival con la vuelta a los entrenamientos de El Salvador y del VRAC, flamantes campeones de Liga y Copa, el anuncio de sus fichajes para la temporada 25-26, la presencia de cinco chamizas entre las Leones que disputan el Mundial de Inglaterra y el anuncio, hace unos días, del presidente de la RFER, el vallisoletano Juan Carlos Martín 'Hansen', de que el estadio Zorrilla repetirá como escenario de uno de los test en la ventana de otoño de noviembre, si hace un año fue contra Fiyi, 9º en el ranking de World Rugby (España es 15º), en este 2025 el invitado será Inglaterra. Nada menos.

El anuncio no puede ser más sugerente, aunque hay que incluir varios matices para evitar que el suflé se venga abajo en las próximas semanas. En la previa del España-Fiyi se vendió que Zorrilla sería el escenario del decisivo España-Países Bajos para meterse en el Mundial, incluso se publicó de manera fugaz en la cuenta oficial de Rugby Europe, si la afición respondía con un lleno; no fue un sobresaliente, sí un notable alto, y la RFEF llevó al final el partido de febrero al escenario clásico del Central de la Ciudad Universitario, con menos aforo del que hubiera convocado en Zorrilla.

Todavía sin fechas oficiales ni sedes, los partidos contra Tonga, Inglaterra A y Fiyi se sitúan en Leganés, Valladolid y Málaga en los tres fines de semana del 8, 15 y 22 de noviembre, tres ciudades con equipos en Segunda que en esas fechas tienen partidos de Liga. Y aquí surgen los problemas.

Si Butarque está libre en la primera fecha porque el Leganés juega en San Sebastián, Zorrilla y La Rosaleda están ocupados en las dos siguientes con los partidos del Real Valladolid contra Las Palmas y del Málaga contra Mirandés. El partido contra el equipo canario enfrenta a dos recién descendidos desde Primera, es decir, un caramelo para Tebas como para adelantarlo a una fría noche del viernes; el sábado, si hay rugby, está descartado; y el domingo podría jugarse con un cambio a la carrera de líneas y porterías. No será fácil.

La RFER tendrá que hablar con los clubes y LaLiga para hermanar fútbol y rugby entre el viernes y el domingo, una relación cainita que ya se presentó hace meses, con los rumores del mencionado España-Países Bajos, cuando Real Valladolid, Ayuntamiento y Federación no se pusieron de acuerdo con el argumento de que el césped no podía aguantar tantas batallas en tan poco tiempo. La suspensión del Trofeo Ciudad de Valladolid hace apenas unos días tampoco ayuda a dejar en un segundo plano el estado del terreno de juego, más en un mes tan inestable como noviembre.

También hay que lanzar una advertencia a los seguidores del rugby que no estén muy metidos en la melé. Los ingleses, que por algo conducen por la izquierda, llaman equipo A a su equipo B, y el que está anunciado para enfrentarse a los Leones es England A, es decir, el combinado de promesas que ocupa el escalón entre el U20 y el XV de la Rosa que disputa el VI Naciones; no estarán en Zorrilla los Maro Itoje, Tom Curry o Tommy Freeman, pero sí es posible que algunos jugadores que pasen por Valladolid estén en la Copa del Mundo de 2027 en Australia. El equipo grande de Inglaterra recibe, ese mismo día 15, a Nueva Zelanda en el templo de Twickenham. Una semana antes de viajar a España England A se medirá a los All Blacks XV en Bath, lo que dará una buena medida del nivel que presenta el equipo inglés.

Ampliar Calendario de partidos del primer equip ode Inglaterra.

El partido no será una novedad para el aficionado vallisoletano. En junio de 2011, unos quinientos espectadores subieron a Pepe Rojo para presenciar un España-England Counties, un combinado aficionado que arrasó por 6-55; con los Leones se alineó, saltando desde el banquillo, el actual concejal Paco Blanco.

En todo caso, noviembre será una prueba del algodón para la selección de Pablo Bouza, que busca refrendar ante ingleses y oceánicos el salto de calidad que dio en verano con las victorias ante Estados Unidos y Canadá en la reciente gira de julio en Norteamérica. Serán los primeros test en España de los Leones después de su clasificación para el Mundial de Australia.